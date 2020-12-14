В Україні зняли відеоролик про туризм в Чорнобилі

Державне агентство розвитку туризму до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС представило соціальний ролик, присвячений зоні відчуження. Так, він був знятий в рамках проєкту "Мандруй Україною".

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі агентства. В описі до публікації наголошується, що Чорнобильська зона відчуження – це місце, де варто побувати кожному й подумати про сенс життя (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Чорнобильська зона відчуження – це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному і подумати про сенс життя. Щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленій цивілізацією. Тут ви можете побути наодинці з собою та світом, зрозуміти те, що зазвичай ховається за сірою буденністю", – йдеться в описі до відео.

скриншот з відео

Зазначимо, що в ролику знявся український каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан, а як музичний супровід була використана пісня ONUKA "Місто".

скриншот з відео

Що відомо про проєкт "Мандруй Україною":

Це перша масштабна промокампанія, яка орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні. Її мета – спонукати українців до подорожей рідною країною, зробивши це модним трендом. Тут йдеться не лише про відпочинок, але й про пізнання історії та культури України.

Проєкт реалізується на волонтерських засадах за участю держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій.

Також в рамках проєкту "Мандруй Україною" було знято три проморолика за участю відомих українців. В першому ролику взяли участь призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова та кулінарний експерт Євген Клопотенко, які вирушили в Асканію-Нову на Херсонщині. Потім вийшов другий ролик, в якому учасники гурту "Антитіла" та їхній фронтмен Тарас Тополя запросили українців відвідати Національний заповідник "Хортиця".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гурт KAZKA представив відео на пісню "Острів" про Чорнобильську трагедію, записану в рамках міжнародного проєкту "Звуки Чорнобиля".