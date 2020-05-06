Закордон відпадає: куди поїхати в Україні влітку і що буде з цінами

Через пандемію COVID-19 сфера туризму опинилася на порозі значних змін. Вони сповна проявляться вже у найближчому літньому сезоні.

Традиційні "курортні" країни переключаються на внутрішній туризм. Те ж саме доведеться зробити й Україні. На перший план за популярністю вийдуть вітчизняні заміські котеджі, невеликі апартаменти на морі, походи в гори – простіше кажучи, ближче до природи. При цьому туристичного буму не очікується, як і цінового стрибка.

Наскільки наша туристична сфера готова до прийому відпочивальників в умовах пандемії – дізнавався OBOZREVATEL.

Туреччина чекає іноземців, Єгипет – тільки своїх

Туристичний бізнес для багатьох держав є одним з основних джерел доходу. Наприклад, в Італії та Іспанії, третій і четвертій за розмірами економіках ЄС, загальний внесок туризму оцінюється приблизно в 12-13% ВВП, в Португалії – близько 20%, у Греції вплив цієї сфери ще вищий – 25-30%.

Карантин негативно позначився на туристичному бізнесі по всьому світу

І якщо Іспанія вже змирилася з відсутністю іноземних гостей до кінця року, то Італія розглядає можливості розвитку внутрішнього туризму. Лунають пропозиції про відшкодування громадянам витрат на відпочинок усередині власної країни, йдеться про суми 350-500 євро. На такі заходи уряд іде через те, що навіть європейські туристи до країни потраплять, імовірно, не раніше вересня, і то якщо не буде нових спалахів захворюваності.

Але поки країни ЄС лише будують плани, в Туреччині та Єгипті вже починають потроху запускати туристичний сезон.

У "країні пірамід" вирішили відкрити готелі для внутрішніх туристів за умови, що заклади працюватимуть не більше, ніж для 25% відпочивальників, яких здатні прийняти. Із червня цю частку підіймуть до 50%.

Звичайно, в готелях Єгипту здійснюватимуть низку протиепідемічних заходів для захисту своїх клієнтів у зв'язку з пандемією. Зокрема, для початку роботи готель повинен мати медкабінет і лікаря. Крім того, гостям регулярно перевірятимуть температуру. Масові заходи на курортах будуть, як і раніше, заборонені. Замість звичного "шведського столу" в готелях запровадять харчування за меню і заборонять відкриті зони з продуктами.

Туреччина та Єгипет відкривають туристичний сезон pixabay

За подібним сценарієм починає відкриватися туристична сфера і в Туреччині. Вже із середини травня її Міністерство культури та туризму розраховує на зростання внутрішнього туризму, а до кінця цього місяця – і зовсім на наплив іноземців. Готелі й туроператори відправили потенційним візитерам 23,5 млн листів із запрошенням відвідати Туреччину після карантину.

Хоч як ваблять сонячні береги, щоб дістатися до них, необхідно відкриття українських кордонів і відновлення міжнародних пасажирських авіарейсів. Але, за словами комерційного директора компанії TEZ TOUR Аркадія Маслова, в Україні до кінця року немає ніяких перспектив для виїзного туризму. Тому нашим громадянам доведеться шукати місця для відпочинку всередині країни.

Буму в Україні не буде

Українська туристична галузь страждає від відсутності державної стратегії розвитку сфери. Якщо інші країни вибудовують туризм як бюджетоутворювальну галузь і отримують від неї величезні доходи, то в Україні цим ніхто реально не займається, хоча можливості колосальні.

"В Україні є всі передумови для розвитку прийому туристів. Маємо море, гори, різні ландшафтні заповідники, релігійні центри – та багато що. Але наша влада не бачить цих перспектив", – сказав керівник TEZ TOUR у коментарі OBOZREVATEL.

У Європі розуміють усю критичність ситуації та розробляють плани щодо порятунку туризму. А в Україні підтримка цієї сфери лишається на плечах підприємців, які зіткнулися з форс-мажорними обставинами.

За даними Міністерства культури, станом на середину квітня збитки туристичної сфери через карантин становлять 1,5 млрд доларів. А з урахуванням того, що втрачено і травневий сезон, втрати будуть значно більшими.

Але і це не все. Різкого підйому внутрішнього туризму в Україні не очікують, запевняє заступник голови Комітету з туризму Торгово-промислової палати України Володимир Царук.

"Відпочивати люди будуть, але розраховувати на бум внутрішнього туризму влітку-2020 не варто. Тут хоч би дати можливість готелям і санаторіям якось утриматися на плаву після кількох місяців простою", – зазначив він у коментарі OBOZREVATEL.

На жаль, схема Єгипту щодо завантаження готелів на 50% не зовсім підходить для України. Адже в наших країнах непорівнянні розміри готелів і кількість гостей, які ті можуть розмістити.

"Якщо єгипетські готелі розраховані на прийом близько 600-700 осіб, то навіть за скорочення цієї кількості наполовину певна завантаження залишається. У нас же таких великих готелів на півдні немає. Якщо за наявності 30-50 номерів заклад буде заповнено лише на 20%, це не дасть йому змоги заробляти", – пояснює Царук.

Українські готелі опинились у скрутній ситуації через карантин facebook.com/NEMO.Hotel.Odessa

Звичайно, це може спричинити скорочення кількості готелів. Але на відміну від ресторанів, тут є свої особливості.

"Якщо ресторанні приміщення в основному орендовані, й після закриття підприємства просто перейдуть до іншого винаймача, то готельні приміщення є власністю засновників. На місці пансіонату або готелю завод не побудуєш. Будівля просто законсервується. Чи будуть такі випадки, сказати ще складно. Але точно відомо, що зараз в Україні не працює близько 90% готелів. Решта приймають або на обсервацію, або їх віддали під житло для лікарів", – зазначив він.

Не краще йдуть справи і у туроператорів. Останні 7 років вони й так перебувають у непростому становищі, й карантин тільки погіршив ситуацію.

"Із 2013 року, після того як в країні почалася економічна криза, туристичні компанії могли виживати за рахунок переваг свого якісного турпродукту перед дешевими путівками. Але це не давало їм змоги заробити певний запас на випадок повторних криз. У багатьох компаній немає "фінансової подушки", тому є ймовірність банкрутства, особливо – великих туркомпаній", – заявляє Маслов.

Куди поїдуть українці

Експерти туристичної сфери відзначають, що формати відпочинку неодмінно зміняться. І пов'язано це з бажанням потенційних відпочивальників убезпечити себе і рідних в умовах епідемії коронавірусу.

За словами Царука, на перший план виходить безпека відпочинку, яка виражатиметься в бажанні відпочивальників дистанціюватись одне від одного. Тому в тренді наразі буде відпочинок преміум-класу в котеджах.

У тренді буде відпочинок преміум-класу в котеджах pixabay

"Уже зараз вони бронюються на ціле літо, а то й до кінця року. І їх залишилося критично мало. Плюс ековідпочинок у Карпатах: садиби, міні-готелі, де небагато туристів", – сказав експерт.

Звичайно, буде затребуваним і відпочинок на морі, але ось на предмет безпеки такої відпустки питання є.

"Чи зможуть готелі й пансіонати, які звикли працювати при 100% завантаження, хоч якось відповідати вимогам санітарних норм? Більшість закладів на півдні країни не пройшло добровільної категоризації. За якістю послуг наші готелі ще далекі від належного рівня, хоча і є певні зрушення", – зазначив Царук.

Більш оптимістичною в цьому питанні експертка із внутрішнього туризму, авторка проектів "Знайдено в Україні", "Великий готельний перепис" Лала Тарапакіна. Хоча вона згодна зі зміною формату відпочинку в результаті нинішніх подій. За її словами, співвітчизники вже починають активно бронювати відпочинок в Україні. Фахівець розповіла OBOZREVATEL, які напрямки серед українців будуть найбільш популярні цього року.

"Однозначно найпопулярнішим українським продуктом 2020 року стануть лонг-вікенди. Люди намагатимуться "наздогнати" свої робочі графіки, тож подорожуватимуть у вихідні. Для тривалішого відпочинку попит матимуть заміські комплекси або санаторії, куди батьки зможуть відправити своїх дітей із бабусями та дідусями на тиждень-другий і де можна буде оздоровитися", – говорить Тарапакіна.

Якщо брати відпочинок біля моря, з готельних форматів популярними стануть недорогі будиночки або апартаменти з можливістю готувати прямо на місці, щоб заощаджувати гроші.

"Буде дуже поширеним так званий зелений туризм, коли люди розміщуються в невеликих готелях, на 5-6 номерів. Зазвичай вони розташовані на фермах і дають змогу харчуватися свіжими продуктами, які там вирощуються, й оглядати місцеві природні красоти", – розповідає автор турпроєктів.

В Україні розвиватиметься новий формат відпочинку – глемпінг facebook.com/camp.bizon

Як зазначає експертка у сфері туризму, серед тих людей, котрі "оцінили принади ізоляції", стане популярним "дикий" гірський відпочинок із наметами.

"Здобудуть нове дихання глемпінги, які намагалися запуститись останні півтора року. Це модернізовані намети зі складаними меблями всередині, з туалетом. Недорога альтернатива готелям. Думаю, що вони знайдуть багато прихильників", – сказала Тарапакіна.

Крім того, цьогорыч буде модним їздити не лише в розрекламовані місця відпочинку, а й до віддалених і маловідомих куточків нашої країни.

"За карантин у нас люди встигли належатися, тому буде затребуваним активний відпочинок із метою дізнатися щось нове, а не просто приїхати до знайомого готелю і полежати на пляжі. Багато хто почав цікавитися старовинними замками і фортами України, до яких важко дістатися і біля яких не зовсім розвинений туризм. Але зараз якраз час для такого формату з можливістю відкриття нових цікавих місць", – розвиває думку знавець внутрішнього туризму.

Що стосується можливості підвищення цін на готелі та послуги, експерти сходяться на думці, що в 2020 році це малоймовірно з урахуванням падіння доходів у населення.

"Цінова політика не зміниться, вона буде на рівні минулого року, а в перший місяць – можливо, і нижче. Готельери розуміють: багато хто втратив роботу, дехто взагалі не планує відпочинку, через кризу люди бояться витрачати гроші. Трохи подорожчати може преміум-клас, якого в Україні не так багато", – каже Царук.

"Я сподіваюся, що підвищення цін не станеться, в деяких регіонах вони і так були немаленькі. Тож кожен знайде місце для відпочинку під свій бюджет. Може, точкові подорожчання і будуть, але в основному ціни залишаться колишніми", – ніби додає до його слів Тарапакіна.

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