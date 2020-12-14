В Італії прокинувся вулкан Етна: з’явилися фото і відео вогняного пекла

На італійському острові Сицилія вночі 14 грудня трапилося потужне виверження вулкана Етна. За гігантськими стометровими фонтанами з лави можна було спостерігати з найближчого муніципалітету Катанія.

Хоч вони і не становили загрози для населення, щільний шлейф попелу піднявся на висоту приблизно в 5 кілометрів і осипався "дощем" на вулиці та будинки, зробивши їх "почорнілими", пише Il Messaggero. У мережі з'явилися кадри видовищного природного явища (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що влада заздалегідь попередила жителів наближених до вулкану міст, що його виверження небезпеки для них не становить.

Виверження вулкана Етна Twitter Assy

Як відомо, Етна є одним із найвищих (3350 метрів) діючих вулканів у Європі. Фахівці кажуть, що після виверження 14 грудня активність південно-східного кратера, з якого трапився помітний викид дрібного попелу, зменшилася.

Виверження Етни mirror.co.uk

У Катанії цього дня все працювало в звичайному режимі, явище не вплинуло навіть на операційну діяльність місцевого міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні.

Вулкан Етна mirror.co.uk

Етна Google-карти

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