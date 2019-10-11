Усі секрети освітньої програми "Гімназія" AIR Гогольfest 2019

Вдруге у Вінниці відбудеться не лише AIR Гогольfest, але й освітня програма "Гімназія", яка розповідає про все найновіше та найактуальніше в культурі. У програмі – лекція засновника Гогольfest Владислава Троїцького про вміння мріяти, гід театральною програмою фестивалю від її куратора – Андрія Палатного, все про українське медіамистецтво від кураторки Яніни Пруденко, а також відеовистави, фільми, блоги, ютуб-вечірки та багато іншого.

Про те якою буде освітня програма наймасштабнішого фестивалю сучасного мистецтва розповідає кураторка "Гімназії" Анастасія Євдокимова: "За рік, поки ми не бачились, "Гімназія" виросла і змінилась! Ми знайшли нові формати і зрозуміли, скільки усього фантастичного про сучасну культуру хочемо розповісти! Головне – у кожному місті є своя тема, яку за фестиваль глядач може скласти як пазл і розібрати назад. Тема вінницької "Гімназії" – video on air. Відео у театрі та візуальному мистецтві, екскурсії вітчизняним ютубом, прем‘єри фільмів та багато іншого. У нас буде два приміщення Kinozala та Lecziyna та понад 20 подій "Гімназії", які покажуть стільки відео, що дихати стане вільніше".

Фільми вдень і фільми вночі

У Вінницю їдуть дві великі кінопрем’єри – ігровий фільм німецького режисера Олівера Мора " Benzin ", у якому виконавицею головної ролі стала українська акторка Катерина Молчанова, знана глядачам за "Гуцулкою Ксенею" та "Рівнем чорного". А також документальна трагікомедія Надії Парфан "Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго", яка напередодні опалювального сезону стрічка сприймається по-особливому гостро, а спів хору пробирає до кісток. Обидві роботи вражають відкритістю героїв та чесністю перед камерою, вони поставлять багато запитань, відповіді на які після перегляду допоможуть знайти творці фільмів.

Чим живе покоління наймолодших українських кінематографістів? На це запитання дасть відповідь добірка переможців цьогорічного фестивалю "Кіноогляд", який відкриває та підтримує нові імена. Формат зрозумілий: перегляд 5 короткометражних фільмів-дебютів (серед яких ігровий, документальний, анімаційний, експериментальний та гран-прі), а також спілкування із режисерами. Цікаво, що фестиваль "Кіноогляд" виріс із кінопрограми київського Гогольfest’у, в рамках якого з 2015 до 2017 об’єднання кінематографістів СУК (сучасне українське кіно) проводили конкурс "Золотий СУК".

Просвітницька нотка "Гімназії" прозвучить завдяки документальному фільму режисера Олександра Фразе-Фразенка "Акваріум в морі", яка розповідає про українську літературу за океаном: про Нью-Йоркську групу, її історію та їхню творчість.

Нічний "Кіноклуб" – традиційний для "Гімназії" формат, як і минулого року ми запрошуємо подивитись найсвіжіший український фестивальний короткий метр від ключових режисерів та режисерок, за якими хочеться спостерігати. Це будуть фільми про любов, ненависть і саме життя. Альтернатива кіно вночі – ютуб-вечірки! Дивимось кліпи, слухаємо добру музику, відриваємось під хіти усіх часів. У перший вечір добірку улюбленої музики представить радіо "Аристократи", у другий – "Територія Го", коли найкраще з YouTube знайде і запропонує команда організаторів AIR Гогольfest.

Опера у кіно

Ввечері 18-го жовтня фестиваль відкриває опера-реквієм "IYOV" від Влада Троїцького та музичної формації NOVA OPERA, а відразу після її завершення у нічному "Кіноклубі" глядачі побачать відразу дві відеоверсії опер від творців "IYOV" – футуристичну оперу "AEROPHONIA", яка відкривала минулорічний фестиваль PORTO FRANKO у місті Івано-Франківськ, а також спецподію фестивалю Startup Гогольfest 2019 у Маріуполі – гранд-оперу "Νερό".

Все про анімацію

Співтворці тизера освітньої програми "Гімназія" харківські аніматори Яна Павловська та Олександр Сіроус пояснять, що таке анімація та звідки вона береться, розвіять міфи про те, що анімація – це лише для дітей та покажуть, що 3D світ – навколо нас, просто ми цього не помічаємо. А відразу після їхньої лекції найкращу світову анімацію своєї конкурсної програми 2019-го року представить фестиваль LINOLEUM. Анімація із віковим обмеженням 16+ включає 12 фільмів на абсолютно різні теми: від відчуття літа у дитинстві до проблем сучасного споживання та імміграції.

А шо там із блогами?

Якщо ви хочете знати більше про країну, де живете, про людей, які навколо, та про місця, які вражають, то ви однозначно прихильник медіапроєкту Ukraїner. Про дослідницькі експедиції, нові рубрики, книгу "Ukraїner. Країна зсередини" та прем’єру фільму який от-от з’явиться у мережі розкаже координаторка волонтерів Ukraїner Софія Анжелюк. А суперексклюзивом для відвідувачів AIR Гогольfest стане найсвіжіше ще не випущене відео від творців проєкту.

Для усіх, хто слідкує за українським YouTube, за кліпами вітчизняних виконавців та свіжими альбомами – новий епізод програми про українських музикантів "Ріс на Біс" від блогу про нову українську музику LiRoom та компанії Uklon. Глядачі AIR Гогольfest першими побачать нове відеоінтерв’ю та почують коментар про стан музики сьогодні від музичного критика Артема Рісухіна.

"Гімназія" production

"Цього року уже відбулось два фестивалі сучасного мистецтва, де брала участь освітня програма "Гімназія" – Startup Гогольfest у Маріуполі та Dni PRO Гогольfest у Дніпрі, –ділиться кураторка "Гімназії" Настя Євдокимова. – У рамках цих фестивалів з’явилось дві альтернативні екскурсії вулицями і дворами, які відкривають щось цікаве як для самих містян, так і для гостей. Одна із функцій Гоголь fest – об’єднувати митців та глядачів з різних куточків країни, саме тому у Вінниці ми покажемо спецпроекти "Гімназії" з Маріуполя та Дніпра. Це буде допрем’єрний показ фільму про екскурсію-сторітеллінг від філософа Вано Крюґера, яку він провів у Маріуполі. Що відбувалось на етапі вивчення філософом Приазов’я, з ким він зустрічався та як пізнавав місто. Філософ Вано Крюґер та автор стрічки – Сергій Киреєв поділяться враженнями про місто на березі Азовського моря. А також дніпровський театр імені Ларса фон Трієра покаже інтерактивну екскурсію Дніпром за мотивами роману Віктора Домонтовича "Без ґрунту". Візуалізувати місто 30-х років та створити колаж реальностей роману допоможуть архівні матеріали Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького".

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