Українці вперше полетіли на відпочинок до Туреччини та Єгипту: як не заразитися коронавірусом і кому потрібна самоізоляція

З початку липня перші українські туристи від часу запровадження світового карантину через пандемію коронавірусу полетіли відпочивати на курорти Туреччини, Єгипту та Албанії. Ці країни приймають наших громадян без довідки про відсутність інфекції, однак після відвідин Єгипту необхідна обов'язкова 2-тижнева самоізоляція або ж тест на відсутність захворювання. Країна належить до переліку червоних зон, де поширення епідемії є більш масштабним, ніж в Україні. Однак цю деталь турагентства приховують.

Як безпечно відпочивати на закордонних морських курортах під час пандемії та що робити, якщо заразилися вірусом на відпочинку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Українці – єдині туристи в Єгипті?

327 українців на початку липня полетіли відпочивати на єгипетські курорти Шарм-ель-Шейха та Хургади. Ця тема на перших шпальтах місцевих газет із заголовками: "Після відновлення міжнародного авіасполучення українські туристи першими повертаються до курортів Єгипту". Чартер з України в аеропорту Шарм-ель-Шейха зустрічали з усіма урочистостями. Окрім України, кордони з Єгиптом відкрила ще Білорусь, та ось європейські туристи туди поки не літають.

Скриншот єгипетських ЗМІ. Facebook українського посольства в Єгипті

Українців у Єгипті зустрічали з подарунками. Facebook Міністерства туризму в Єгипті

В українських турагентствах радо продають путівки на курорти Єгипту, розповідаючи про повну безпеку та тотальну дезінфекцію, але водночас у жодному з них не повідомляють про обов'язкову самоізоляцію після повернення додому.

Перший український літак в аеропорту Шарм-ель-Шейха. Facebook українського посольства в Єгипті

"Ця інформація поки перевіряється. Але ж можна зробити тест за 700 грн. Туристів у Єгипті зараз удвічі менше, ніж раніше, одні українці та білоруси. Заповненість готелів – не більш як 50%, постійне прибирання, шведські столи залишилися. Ціни на путівки на рівні 700-800 доларів на двох за готель 5 зірок на першій лінії. У медичну страховку додали також страхування від ковіду. Якщо турист захворіє на курорті – страхова покриває всі виплати, зокрема й зворотний квиток, якщо лікування затягнеться. Якщо симптоми легкі – турист просто перебуває в номері готелю доти, доки не вилікується", – пояснили OBOZREVATEL в одному з туристичних агентств.

Українські туристи, які вже відпочивають у Єгипті, на своїх сторінках у соцмережах діляться враженнями від першого польоту під час карантину та самого відпочинку.

"Все супер, але є одне величезне але. Все постійно обробляється, починаючи з літака, речей, сумок, лежаків, стільців – все це нескінченно бризкають. І якщо людина астматик чи алергік – це 100% може стати проблемою. Нас їхало вісім сімей, в аеропорту зустрічали з піснями, соками, подарунками. Далі особистий трансфер на пляж і з пляжу. Аквапарк працює. Номер сімейний із виходом до басейнів. Їжу накладаємо самі через скло", – написала одна з українських туристок Галина Чурко.

Щодоби COVID-19 у Єгипті заражається приблизно 1500 осіб. За весь час епідемії у них захворіло майже 70 тис. людей, померло – 3 тис.

Динаміка поширення коронавірусу в Єгипті (www.google.com)

Що відбувається на курортах Туреччини та Албанії

Туреччина також із першого липня відкрила кордони з Україною. Того ж дня до курортної Анталії вилетіли два літаки з 321 українським туристом. Загалом аеропорт міста того дня прийняв приблизно 30 рейсів із Німеччини, Данії, Великої Британії, Молдови, Казахстану.

Як розповів OBOZREVATEL один із пасажирів першого рейсу до Анталії, на вході в аеропорт "Бориспіль" – черги, без посадкового талону всередину не впускають. За новими правилами, люди мають дотримуватися соціальної дистанції та носити маски, але чимало пасажирів такими пересторогами нехтує.

"У терміналі вильоту працюють усі магазини duty free. Людей у літаку починають засаджувати з останніх рядів і так по черзі до перших. Наш літак – більш як на 300 пасажирів, був заповнений повністю. Маски під час польоту знімати категорично заборонено, стюардеси стежать за цим і постійно роблять зауваження. Якщо після прильоту до Анталії зафіксують температуру 38 градусів і вище – тест на коронавірус роблять безкоштовно", – додав чоловік.

Згідно з офіційними даними, у Туреччині за час епідемії захворіла 201 тисяча осіб, померло 5 тис. За добу 1 липня у них виявили 1192 хворих. В Албанії, яка почала приймати українців з 26 червня, зафіксовано 2 тис 580 хворих (82 за добу 1 липня), з них 62 смерті.

Динаміка поширення коронавірусу в Туреччині (www.google.com)

Для поїздок у ці дві країни не потрібно надавати довідку про відсутність коронавірусу та проходити самоізоляцію після повернення до України – вони належать до зеленої зони.

Окрім Єгипту, Туреччини та Албанії, на морський відпочинок можна поїхати ще до Хорватії. Поки що туроператори не сформулювали авіатурів, дістатися туди можна лише автомобільним транзитом через Угорщину, але з документальним підтвердженням про бронювання готелю в Хорватії. З довідкою про відсутність коронавірусу можна в'їхати також до Чорногорії. Тест має бути зроблено не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину кордону. Решта країн, зокрема Європейського Союзу, поки що не відкриває "туристичних" кордонів з Україною через невідповідність епідеміологічним нормам. Однак це рішення в ЄС переглядатимуть кожні два тижні.

Як відпочивати під час пандемії та не заразитися коронавірусом

Відпочинок у Туреччині, куди цьогоріч масово подорожуватимуть українці, незважаючи на низку карантинних обмежень, буде комфортним, запевнили в Українській асоціації туристичних агентств.

Віцепрезидент Максим Дереза в ефірі телеканалу Obozrevatel TV нагадав, що в аеропорту Анталії до туристів ставляться елементарні вимоги: наявність маски, дотримання дистанції та дезінфекція рук. Термометрія не проводиться. У трансферному автобусі туристів розсаджують поодинці на двох місцях, якщо тільки мова не про людей, які подорожують разом. Напої в автобусах більше не доступні. Під час реєстрації в готелі обов'язкова маска, яку потім можна зняти. Система харчування "шведський стіл" функціонує з невеликими змінами – їжу накладають офіціанти, а не самі туристи. На пляжах поміж відпочивальниками збільшили дистанцію між шезлонгами, що, на думку Дерези, лише додало їм комфорту.