Українська блогерка показала захмарні ціни на їжу на Мальдівах

Українська блогерка Марина Манюненко розповіла, що цього року на Мальдівах дуже високі ціни на їжу. Так, вартість одного сніданку становить близько 900 гривень, а іншого – майже 600 гривень.

За словами дівчини, на популярному курорті є все на будь-який смак, але ціни набагато вищі за звичні. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram-stories.

Манюненко зазначила, що туристи можуть спробувати різні види риби, м'яса, також салати, напої, піци, картоплю-фрі, супи, нагетси та інші смаколики.

Крім того, можна замовити англійський сніданок у номер, який обійдеться майже в 900 гривень, і місцевий – близько 600 гривень.

Ціни на їжу на Мальдівах 2021 року Скриншот

Скільки коштує їжа на Мальдівах 2021 року Скриншот

Можна замовити сніданок у номер Скриншот

Також раніше блогерка розповідала про вартість путівки на Мальдіви та їх нюанси. Так, за 10 днів вони з чоловіком заплатили близько 230 тисяч гривень. Пара летіла прямим рейсом без пересадок. За часом це тривало 9,5 годин.

Важливо додати, що цього року відпочивальникам необхідно здавати тест на коронавірус. Це робиться не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директорка туристичного агентства "Променада тур" Оксана Рибальченко докладно розповіла про відпочинок на Мальдівах, як туди потрапити і що з цінами цього року. За її словами, прямі перельоти на острів зараз стали менш витратними.