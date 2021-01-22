Українка – про відпочинок на Занзібарі: можуть хвацько поміняти готель і обікрасти на пляжі

Директорка туристичної компанії "Поїхали з нами" Ельміра Асланова розповіла про відпочинок на Занзібарі. За її словами, острів відкритий для українців без тестів на коронавірус.

Також вона повідомила, який пляж краще обрати. Відповідний пост Асланова опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Як розповіла фахівчиня, її знайома бронювала готель на пляжі Джамбіані, але з невідомих причин готель не зміг прийняти туристів і їх переселили в інший на пляжі Уроа.

"Запропонований готель за якістю був вищий, і готель туристам сподобався. Але вони були повністю розчаровані пляжем, де припливи та відливи дуже виражені", – зазначила жінка.

Вона повідомила, що відпочивальники ніяк не можуть убезпечити себе від переселення в інший готель. Але в будь-якому разі і пляж Джамбіані, і пляж Уроа не найкращий вибір для Занзібару.

Так, директорка турфірми рекомендує обирати пляжі Нунгві і Кендва. Крім того, Асланова дала кілька порад під час планування відпочинку на Занзібарі:

Обирайте пляжі Кендва і Нунгві, якщо вам важливо жити на красивому пляжі

Сонце дуже сильне, тому креми з SPF 30 не врятують, беріть SPF 50

Плавати бажано в захищеному одязі (можна швидко обгоріти)

Візьміть із собою пантенол

Під час покупки фруктів, сувенірів потрібно торгуватися, до того ж збивати ціну відразу на 50%

Харчування більш європейське. Місцева кухня в кафе

Не беріть із собою целофанові пакети (Танзанія за екологію)

Коралові капці потрібно везти з собою (там їх складно знайти)

Слідкуйте за своїми речами, бувають крадіжки (хоч і не часто)

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристка провела зимові канікули на острові Занзібар і розповіла про "справжній первісний світ", у якому живуть мешканці острова.