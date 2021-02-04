Українка показала, як виглядають нетрі Занзібару. Відео

Українка Анастасія Зінченко, яка стала відома як "дівчинка з собачкою з Уханя", поділилася відео, на якому показала, який вигляд має місцевість популярного Занзібару.

Дівчина продемонструвала, в яких умовах живуть місцеві жителі. Відповідний ролик вона опублікувала на сторінці в Instagram-stories (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на відео видно, що на Занзібарі люди живуть не багато. Тут на кожному кроці є побудови, які зроблені з нестійких матеріалів. Окрім того, на острові багато ринків та магазинів, у яких туристи можуть придбати все необхідне.

Відпустка на Занзібарі Скриншот

Варто зазначити, що на курорті відпочивальникам можуть надати послуги спа, манікюру, масажу та інших необхідних процедур. Також на Занзібарі є невеликі кафе, бари та їдальні, в яких можна замовити їжу.

На кадрах можна помітити, що будинки деяких жителів у напівзруйнованому стані, а місцеві діти бігають по вулиці босоніж.

Спа-процедури на Занзібарі Скриншот

Нагадаємо, раніше Зінченко показала змонтований ролик, на якому видно, як вона опинилася на відпочинку на Занзібарі. У перший же день вона зі своїм коханим Максимом Соколюком встигли обгоріти на сонці, хоча пара користувалася захисними кремами.

Зазначимо, що між Соколюком та Зінченко зав'язався роман, коли чоловік у розпал пандемії COVID-19 допоміг дівчині вибратися з китайського Уханю разом із собачкою. Зараз пара заручена.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директорка туристичної компанії "Поїхали з нами" Ельміра Асланова розповіла про відпочинок на Занзібарі. За її словами, острів відкритий для українців без тестів на коронавірус.