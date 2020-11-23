Українка назвала найкрасивіші та незвичайні місця в Єгипті

Журналістка Людмила Балабай розповіла про найцікавіші місця в Єгипті, які варто відвідати кожному туристу.

В інтерв'ю для OBOZREVATEL вона повідомила, що часто любить відпочивати в Рас-Мохаммеді, а також у різних атмосферних кафе.

"Мало хто знає, що в заповіднику є рожеве озеро, яке офіційно називають Солоним – вода там у сім разів солоніша, ніж у Червоному морі. Ще там є видимий на поверхні тектонічний розлом. Ми часто їздимо туди на вихідні, на організований бедуїнами кемпінг, там відмінний пляж, крите кафе, але турфірми не возять туди туристів – їхати потрібно з місцевими".

"Зараз цей курорт, який колись був одним із найбільш популярних у країні, розгубив свою колишню розкіш. Але там дуже атмосферний базар, прибережні кафе з гойдалками, які висять прямо над морем, рибні ресторани. Дорога туди проходить через Синайські гори з вкрай мальовничим краєвидом".

"У Шарм-ель-Шейху є кафе "Фарша" і "Басат", які підкорюють своїм колоритом. Вони прямо біля моря, являють собою антураж бедуїнського села, а специфічна музика заворожує!"

Крім того, в Єгипті є гарні місця, про які туристи навіть не знають. Наприклад, "Село фараонів", Білий каньйон біля Шарма і біла пустеля.

"Мені складно сказати, чому туристам не розповідають про перші дві пам'ятки, але білу пустелю не роблять туристичною з двох причин. По-перше, туди складно доїхати, це далеко від міст, вглиб Сахари. По-друге, це улюблене місце соколиного полювання місцевих багатіїв, а також саудівських та еміратських шейхів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Єгипті знайдено ще понад 100 саркофагів. Один з них розкрили, щоб перевірити стан мумії.