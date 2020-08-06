Українець розповів про відпочинок в Кирилівці: повно мертвих медуз, а ціни на харчування завищені

Ціни на продукти та харчування в курортному селищі Кирилівка Запорізької області завищені, а сервіс та обслуговування не розвивається.

Про це на своєму YouTube-каналі розповів блогер Андрій Новіков. Він зазначив, що зараз на курорті все узбережжя заповнено медузами, які розкладаються і виділяють неприємний запах. При цьому ніхто не прибирає їх останки з берега.

Новіков додав, що місцеві продавці завищують ціни на продукти. Наприклад, ціна на приготований шашлик може значно різнитися – від 30 до 45 грн за 100 грам. Вартість дині – від 9 до 15 грн, лимонад – від 10 до 20 грн, молочний коктейль – від 20 до 30 грн.

Також блогер поскаржився на завищені ціни в місцевому аквапарку. Наприклад, 15 грн треба віддати за 50 грам майонезу, а келих пива коштує 40 грн. Він зазначив, що рівень "ціна-якість" не відповідає Кирилівці.

"У Кирилівці кожен намагається заробити як може, а розвитку ніякого. Все таке обшарпанное, як 10 років тому. А ціни ростуть. Але, так як вибір не великий, люди їдуть сюди відпочивати", – резюмував Новіков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному селищі Кирилівка медузи заполонили узбережжі, через що практично неможливо увійти в море.