Угорщина озвучила правила перетину кордону для українців
Прикордонники Угорщини заявили про зміну деяких правил для в’їзду на свою територію українців.
Вони стосуються короткотермінового відвідування країни, а також транзитного проїзду. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що Угорщина відновила пропуск через кордон пасажирських автобусів, а своїх співвітчизників пропускає на в’їзд без необхідності проходити карантин.
Зміни для громадян України, які планують відвідати Угорщину
Що стосується короткотермінового відвідування, то на карантин не будуть відправляти українців, які в’їжджають у 30-кілометрову зону країни.
Від таких осіб не вимагатимуть наявності додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, водночас вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.
З іншого боку, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду українцям дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. Крім цього, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на зараження цією інфекцію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща 13 червня відкрила свої кордони із сусідніми країнами Європейського союзу після трьох місяців обмежень на в'їзд для іноземців. Що ж до України, то її у цьому списку немає.