Угорщина озвучила правила перетину кордону для українців

Прикордонники Угорщини заявили про зміну деяких правил для в’їзду на свою територію українців.

Вони стосуються короткотермінового відвідування країни, а також транзитного проїзду. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що Угорщина відновила пропуск через кордон пасажирських автобусів, а своїх співвітчизників пропускає на в’їзд без необхідності проходити карантин.

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Що стосується короткотермінового відвідування, то на карантин не будуть відправляти українців, які в’їжджають у 30-кілометрову зону країни.

Від таких осіб не вимагатимуть наявності додаткових підтверджуючих документів для в’їзду, водночас вони мають залишити територію Угорщини протягом 24 годин.

З іншого боку, в’їзд на територію Угорщини з метою транзитного проїзду українцям дозволяється цілодобово за наявності в особи документа про постійне місце поживання, дозволу на перебування, посвідки на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданого офіційним органом цієї країни. Крім цього, особа має надати згоду на перевірку на наявність COVID-19 і не мати ознак підозри на зараження цією інфекцію.

Прикордонники Угорщини повідомили про деякі правила для в’їзду українців Facebook Державної прикордонної служби України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща 13 червня відкрила свої кордони із сусідніми країнами Європейського союзу після трьох місяців обмежень на в'їзд для іноземців. Що ж до України, то її у цьому списку немає.