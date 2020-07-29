У Кирилівці затоплено понад 10 баз відпочинку: воду відкачують другий день. Фото

Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення смт Семенівка продовжують ліквідовувати наслідки сильних дощів на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомили на сайті ДСНС. Після стихії рівень води піднявся на 25-30 см на більш ніж на 10 базах відпочинку на Федотовый косі в смт Кирилівка.

Також затопило частину дороги від селища Степок до острова Бірючий. Бійці ДСНС за допомогою спецтехніки і гнучкого троса звільнили 3 автомобілі і врятували 9 осіб, які опинилися у водяній пастці. Ще на одній з баз відпочинку на автомобіль впало дерево, яке рятувальники розпиляли і прибрали. В результаті події ніхто не постраждав.

У середу, 29 липня, рятувальники продовжили відкачувати воду з допомогою спецтехніки. Всього задіяно 5 мотопомп, як плаваючих, так і стаціонарних.

У Кирилівці продовжили відкачування води з затоплених баз відпочинку (ДСНС)

Як писав OBOZREVATEL, популярний український курорт Кирилівка в Запорізькій області 27 липня затопило через сильні зливи і шторми. Під водою опинилися турбази і парковки.