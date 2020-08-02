У Кирилівці море кишить медузами: відео в мережі охрестили "огидним"

У курортному селищі Кирилівка після штормів море трохи очистилося від медуз, але ненадовго – тепер вода й пляжі знову вкрилися тисячами дохлих морських мешканців.

Туристи не перестають ділиться кадрами такого огидного видовища. Одне з останніх відео було відзнято на Федотовій косі (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Так, берег Азовського моря буквально усіяний парасольками медуз, які розкладаються. Характерно, що це видовище неприємне не тільки для очей. Запах на пляжі стоїть відповідний, тому у воду заходять одиниці.

Медузи на Федотовій косі (Скриншот із відео)

Місцеві та відпочивальники кажуть, що курортний сезон у Кирилівці провалився навіть не так через пандемію, як через полчище цих морських мешканців.

"Його початок зірвали карантинні обмеження. Ну а відбили бажання їхати на море у багатьох медузи, морські блохи й погодні катаклізми. В результаті на пляжах, як мінімум, вдвічі менше народу, ніж зазвичай", – пише "РИА Мелітополь".

Як повідомляв OBOZREVATEL, узбережжя Азовського моря після сильного шторму вкотре покрилося тисячами медуз, що жахає відпочивальників. У мережі вони діляться свіжими відео з пляжів, на яких тепер неможливо нормально відпочивати.