У Канаді побачили загадкову істоту і прийняли її за брата легендарного чудовиська

Американський студент під час відпочинку в Канаді зняв на фото загадкову істоту, яку прийняли за північноамериканського "двоюрідного брата" знаменитого Лох-Неського чудовиська.

Про це повідомляє The Sun.

Студент з Флориди зробив два фотознімки в національному парку Банф в Альберті в той момент, коли шия незвичайної істоти з`явилася з води.

"Волосся на моєму тілі встали дибки, я був шокований тим, що побачив. Показав фотографії сестрі, і вона підтвердила мої доводи – істота була схоже на Лох-Неське чудовисько", - стверджує 17-річний Метью Д'Аміко.

Як відомо, згідно з шотландською легендою, чудовисько живе в озері Лох-Несс, звідки і отримало свою назву.

У 1934 році з'явилася культова фотографія хірурга, який заявив, що у нього є вагомі докази існування Лох-Неського чудовиська у вигляді відповідних знімків.

Видання стверджує, що навесні цього року люди двічі помічали монстра, а восени позаминулого року фотограф Ян-Бремнер встиг зафіксувати його на фото. Тоді друзі Бремнера пожартували, що на зображенні, скоріше, три граютчихся котика, однак працівник складу віскі зробив припущення про лохнеське чудовисько.

Нагадаємо, влітку 2018 року група вчених з Нової Зеландії вирушила на батьківщину Лох-Неського чудовиська з метою розгадки легендарної таємниці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!