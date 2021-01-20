Туристка показала "первісний світ" Занзібару. Фото

Туристка провела зимові канікули на острові Занзібар і розповіла про "справжній первісний світ", у якому живуть мешканці острова.

За словами мандрівниці, на курорті відсутні електростанції і виробництво, населення живе дуже скромно, виключно за рахунок туризму і рибного лову, передає "Яндекс.Дзен" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Рівень життя тут дуже низький, за межами готелів панує якщо не злидні, то бідність. Житло в селах убоге, глиняне, а побут аборигенів дуже скромний", – описала туристка.

Місцеві жителі і туристка. zen.yandex.ru

Вона зазначила, що відчувала крайню незручність за власне забезпечене життя і в зв'язку з цим за межі готелю вийшла всього кілька разів.

Дівчина попередила іноземців бути уважними на Занзібарі, оскільки регіон вважається небезпечним. За словами туристки, "активного розбою немає, проте вкрасти те, що погано лежить, тут можуть".

Природа Занзібару. zen.yandex.ru

При цьому в цілому курорт розрахований на заможних туристів: готелі пропонують комфортні умови, а також цілий перелік розваг і активностей – прогулянки на човнах, дайвінг, риболовлю, сафарі і екскурсійні програми.

Узбережжя на курорті. zen.yandex.ru

Відпочинок в Занзібарі. zen.yandex.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився подробицями свого відпочинку на Балі і розповів про дивацтва на острові.