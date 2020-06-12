У четвер, 11 червня, Туреччина зняла обмеження на в'їзд і виїзд для громадян Туреччини і іноземних громадян, за винятком сухопутного кордону країни з Іраном.

Таке рішення прийняли на засіданні Кабінету міністрів страни на чолі з президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом, присвяченого позитивним змінам в боротьбі з новим коронавірусом, повідомило агентство Anadolu.

Туреччина відкрила кордони для іноземних туристів Facebook Turkish Airlines

Обмеження залишилися лише на кордоні з Іраном.

Повітряні перевезення будуть координуватися у співпраці з міністерствами охорони здоров'я, закордонних справ і транспорту.

Турецькі та іноземні громадяни, які в'їжджають до Туреччини, в обов'язковому порядку будуть проходити медичні огляди.

Входи і виходи на пропускних пунктах будуть відповідати заходам, вжитим міністерствами внутрішніх справ, охорони здоров'я і транспорту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, названа дата, коли Україна відновить міжнародне авіасполучення.

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