Туреччина посилила карантин і ввела комендантську годину: що варто знати українцям

У Туреччині вдруге за місяць вирішили посилити карантин, який передбачає введення нічної комендантської години на вихідних та низку інших жорсткіших обмежень.

Президент Реджеп Таїп Ердоган наголосив, що це необхідний захід для боротьби з поширенням коронавірусу, передає Anadolu. Зі свого боку українське посольство пояснило, що варто знати громадянам України, які живуть у цій країні чи планують її відвідати.

За словами турецького лідера, у суботу й неділю оголошено комендантську годину, вихід на вулицю буде заборонено з 20:00 до 10:00.

Відповідно, торгові центри та ринки, перукарні й салони краси зможуть працювати тільки в денний час – з 10-ї до 20-ї години (раніше їм дозволяли закриватися не пізніше 22:00), а бари і ресторани – тільки на винос. Тоді як усі кінотеатри залишатимуться закриті щонайменше до кінця року, а школи – перейдуть на віддалене навчання.

Посольство України в Турецькій Республіці на сторінці у Facebook докладніше розповіло про нові обмежувальні заходи українцям, які живуть чи працюють у цій країні. Або ж на випадок, якщо вони збираються найближчим часом летіти туди на відпочинок.

Турецький уряд посилює такі заходи безпеки для боротьби з COVID-19:

на вихідних на вулицю можна буде виходити з 10:00 до 20:00;

людям старшим 65 та молодшим 20 років (окрім тих, котрі працюють) можна виходити на вулицю з 10:00 до 16:00;

навчання в школах до кінця цього року буде онлайн;

торгівельні центри, магазини, перукарні працюватимуть з 10:00 до 20:00;

усі спортивні змагання проходитимуть без глядачів;

кінотеатри не працюватимуть до кінця року;

ресторани будуть працювати лише "на виніс".

Як повідомляв OBOZREVATEL: