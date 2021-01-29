Здається, що це місце створене для милування захоплюючими краєвидами і є ідеальною локацією для фотосесій. А ще середньовічна скеляста фортеця Тустань є справжньою принадою для квадрокоптерів – тутешні висотні кадри виглядають просто вражаюче!

На відстані трохи більше 100 кілометрів на південний захід від Львова розташоване мальовниче село Урич. Мільйони років тому тут утворилися унікальні монолітні брили з пісковиків, які оточені густим лісом. "Ту стань", – сказав хтось із наших предків і точно не помилився – вам справді захочеться залишитися тут якомога довше.

Немає жодних сумнівів у тому, що Тустань захоплює подорожуючих протягом століть. Раніше тут було споруджено фортецю, яка мала оборонні функції, а також слугувала таким собі митним постом на соляному шляху від Дрогобича до Європи. І якщо тепер це місце є Державним історико-культурним заповідником і виконує пізнавально-просвітницьку роль, то наші пращури підійшли до подарунку природи набагато практичніше.

Багато століть тому урицькі скелі стали своєрідним обрамленням для замку, який було вбудовано у кам’яні брили. Як це приблизно виглядало, можна побачити на реконструкціях головного тустанського краєзнавця Михайла Рожка. Таку візуалізацію ви побачите на вході у заповідник.

Незважаючи на багаторічні праці Рожка та інших дослідників, Тустань залишається комплексом із сотнями загадок та таємниць. Справа не лише у петрогліфах, тобто наскельних зображеннях, які можна помітити у заповіднику, чи печерах, яких тут теж вдосталь. Це місце, яке завжди буде приваблювати туристів своєю величчю, красою і унікальністю. Чималу порцію колориту і особливої аури ви також відчуєте на щорічному фестивалі, який традиційно відбувається в Уричі. До речі, влітку 2021-го очікується 15-й за ліком такий захід.

Якщо ви запланували поїздку Україною, то неодмінно внесіть Тустань у свій пункт призначення. Обіцяємо, ви не пошкодуєте!

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