ТОП-5 країн, куди поїхати восени за кордон без тесту на COVID-19
Пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох відпочивальників, які мріяли вирушити у довгоочікувану відпустку. Оскільки довгий час міжнародні авіаперельоти були закриті, українці почали планувати відпочинок на осінь-2020, у надії на подорож.
Однак, щоб полетіти в ту або іншу країну, потрібно знати низку нюансів, а головне, чи треба здавати до і після перельоту тести на COVID-19 та сидіти на самоізоляції.
OBOZREVATEL зібрав ТОП-5 країн, в які не потрібно здавати тести на коронавірус, і які стануть прекрасною альтернативою для відпочинку восени.
Туреччина
Під час пандемії коронавірусу Туреччина стала найбільш затребуваною країною для відпочинку, оскільки після прильоту держава не вимагає тесту на COVID-19. Однак туристи, які хочуть відпочити тут восени, повинні мати з собою страховку, що покриває витрати в разі інфікування коронавірусом. Крім того, не потрібно проходити самоізоляцію, оскільки Туреччина належить до країн "зеленої" зони.
Албанія
Ця країна відмінно підійде для відпочинку восени 2020 року, оскільки держава дозволила українським туристам подорожувати під час пандемії коронавірусу без обмежень. Також по прильоту в Албанію не потрібно здавати ПЛР-тест і перебувати на самоізоляції.
Мальта
Восени українцям можна відправитися на Мальту, оскільки там дозволяють в'їжджати в країну громадянам без надання негативного результату ПЛР-тесту. Крім того, не потрібно сидіти на самоізоляції за умови, що туристи прибули з країни, включеної мальтійською владою в список безпечних держав.
Чорногорія
Українські туристи можуть спокійно планувати свою відпустку восени в Чорногорію. Ця країна відкрита для українських громадян, а також туристів із країн "зеленого списку" і не вимагає ПЛР-тесту. Однак, якщо ви прибули з держав "жовтого списку", ви зобов'язані надати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в країну, або необхідно показати позитивний тест на антитіла.
Сербія
Відпочити восени за кордоном без тесту на COVID-19 можна і в Сербії, оскільки ця країна відкрита для українських мандрівників. Однак є низка невеликих умов: якщо ви по приїзду в Сербію перетинаєте кордони країни з боку Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, Румунії чи Болгарії, тоді необхідно мати з собою довідку про негативний результат ПЛР-тесту.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Словенія закрила кордони для туристів.