ТОП-5 країн, куди поїхати восени за кордон без тесту на COVID-19

Пандемія коронавірусу зруйнувала плани багатьох відпочивальників, які мріяли вирушити у довгоочікувану відпустку. Оскільки довгий час міжнародні авіаперельоти були закриті, українці почали планувати відпочинок на осінь-2020, в надії на подорож.

Однак, щоб полетіти в ту або іншу країну, потрібно знати низку нюансів, а головне, чи треба здавати до і після перельоту тести на COVID-19 та сидіти на самоізоляції.

OBOZREVATEL зібрав ТОП-5 країн, в які не потрібно здавати тести на коронавірус, і які стануть прекрасною альтернативою для відпочинку восени.

Туреччина

Під час пандемії коронавірусу Туреччина стала найбільш затребуваною країною для відпочинку, оскільки після прильоту держава не вимагає тесту на COVID-19. Однак туристи, які хочуть відпочити тут восени, повинні мати з собою страховку, що покриває витрати в разі інфікування коронавірусом. Крім того, не потрібно проходити самоізоляцію, оскільки Туреччина входить в число країн "зеленої" зони.

Албанія

Ця країна відмінно підійде для відпочинку восени 2020 року, оскільки держава дозволила українським туристам подорожувати під час пандемії коронавіруса без обмежень. Також по прильоту в Албанію не потрібно здавати ПЛР-тест і перебувати на самоізоляції.

Мальта

Восени українцям можна відправитися на Мальту, оскільки там дозволяють в'їжджати в країну громадянам без пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту. Крім того, не потрібно сидіти на самоізоляції за умови, що туристи прибули з країни, включеної мальтійською владою в список безпечних держав.

Чорногорія

Українські туристи можуть спокійно планувати свою відпустку восени в Чорногорію. Ця країна відкрита для українських громадян, а також туристам з країн "зеленого списку" і не вимагає ПЛР-тесту. Однак, якщо ви прибули з держав "жовтого списку", ви зобов'язані пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду в країну, або необхідно показати позитивний тест на антитіла.

Сербія

Відпочити восени за кордоном без тесту на COVID-19 можна і в Сербії, оскільки ця країна відкрита для українських мандрівників. Однак є ряд невеликих умов: якщо ви по приїзду в Сербію перетинаєте кордони країни з боку Північної Македонії, Болгарії, Хорватії, Румунії чи Болгарії, тоді необхідно мати з собою довідку про негативний результат ПЛР-тесту.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Словенія закрила кордони для туристів.