Головна Новини
18 грудня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Журнал

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

1.1т
Читати матеріал російською

Зима почалася, і любителі гірськолижного спорту мріють скоріше потрапити в гори.

Скільки цього року коштуватиме відпочинок у Карпатах, куди найкраще поїхати: OBOZREVATEL пропонує топ-5 зимових курортів України і ціни взимку 2019-2020 на проживання і підйомники.

Новини
Українські Карпати засипало снігом: приголомшливі фото

1. Буковель

Буковель недарма називають візитівкою Карпат. Це престижний гірськолижний курорт України, який розташований неподалік села Поляниця в Івано-Франківській області. Лижників тут обслуговують 60 трас протяжністю 55 км, деякі з них мають цілодобове освітлення. На базі Буковеля також є джерела мінеральної води, SPA-центри, працює міжнародний дитячий табір.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

bukovel.com

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

bukovel.com

Сезон катання стартував тут 6 грудня. Один підйом для дорослих коштує 290 гривень. Три години катання – 585 грн, півдня – 770 грн, 1 день – 1120 грн, 5 днів – 4425 грн, 10 з 14 днів – 8 405 грн. Діє система знижок.

Що стосується проживання, діапазон цін широкий, ціни за двомісний номер на сайті booking.com стартують приблизно від 600 гривень за добу.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

bukovel.com

2. Драгобрат

Драгобрат розташований у 18 км від селища Ясіня в Закарпатській області, він є одним з найвищих і найкрасивіших зимових курортів України. Висота – 1400 м над рівнем моря. Розташований біля підніжжя гори Стіг. Тут є 20 різних трас загальною протяжністю близько 10 км. Освітлених трас немає. На Драгобрат в основному їдуть досвідчені лижники і сноубордисти.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

mandria.ua

Сезон в цьому році тут стартував 11 грудня. Головні підйомники Драгобрата розташовані на схилах гори Стіг і працюють з 9 до 18 години. При купівлі абонемента для дорослих на 50 підйомів він обійдеться в 1300 грн, для дітей (до 14 років) – 650 грн. Ціни на проживання для двох стартують від 300-400 грн.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

drago-brat.com

Новини
Жителів Карпат попередили про агресивних ведмедів: як їх відлякати

3. Славське

Селище Славське розташоване у Львівській області, на гірському хребті Бескид на висоті 590 метрів над рівнем моря. Його оточують гори Високий Верх (1243 метра), Тростян (1232 метра), Менчил (1072 метра) і Погар (857 метрів).

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

hotels24.ua

На цьому курорті передбачені маршрути як для любителів, так і для професійних лижників і сноубордистів. Ціни гори Тростян: денний абонемент (бугель) – 380-480 грн; крісельна дорога в дві сторони – 180-210 грн, 4 підйоми на бугельному підйомнику обійдуться в 150 грн. Гора Погар (857 м) обладнана трасами для фрістайлу та нічного катання. Денний абонемент обійдеться в 400 грн, на півдня – 250 грн, денний дитячий – 250 грн, на півдня – 150 грн, одноразовий підйом для дорослих – 50 грн. Для дітей до 6 років підйомники безкоштовні.

Початківці-лижники і діти катаються на горі Політех, тут також є дитяча школа катання. Одноразовий підйом коштує 20 грн.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

liza.ua

Неподалік, в селі Волосянка працює база гори Високий Верх (1244 м) "Захар Беркут". Абонемент "Стандарт" на день тут коштує 550 грн, на 3 години – 400 грн. Оглядовий підйом без спорядження з 14 грудня: для дорослих – 130 грн, для дітей – 80 грн.

Проживання у Славському обійдеться від 350-400 грн за двох.

4. Пилипець

Закарпатське село Пилипець відоме красивими пейзажами. Курорт знаходиться на березі річки Плошанка біля підніжжя гір Гимба (1497 метрів) і Жид Магура (1517 метрів) на висоті 750 метрів над рівнем моря. Плюс Пилипця – найдовші траси в Україні, а неподалік села знаходиться диво природи Закарпаття – водоспад Шипот.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

mandria.ua

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

kiev.zagranitsa.com

Одноразовий підйом тут коштує 70 грн, 3 години – 300 грн, абонемент на день – 600 грн. Проживання обійдеться в 400-500 грн за двомісний номер.

Новини
Старожили такого бачили! З популярним українським курортом трапилася катастрофа. Фото

5. Красія

Гірськолижний курорт "Красія" знаходиться в селі Вишка, в 70 км від Ужгорода, на висоті більше 1 км. Тут працюють два сучасних крісельних підйомника. Поблизу пересадки між підйомниками є ресторан, готель і оглядовий майданчик. Туристів тут зазвичай не дуже багато, сніг – неглибокий і пухкий. Красію ще часто називають курортом для новачків, де добре вчитися кататися.

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

v-mandry.com

Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

krasiya.com.ua

Ціна на підйомник на півдня складає від 400-450 грн (залежно від дня тижня) і 500 грн у вихідні дні; 1 день – 600-850 грн, 3 дні – 1620-2295 грн, 5 днів – 2700-3825 грн. Застава – 20 грн. Є знижки для дітей, пенсіонерів, учасників АТО.

Проживання в селі Вишка коштує приблизно від 450 грн за двомісний номер.

Новини
SkyUp запускає два рейси з Одеси на популярні курорти: дати і ціни

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року здійснили на 4% більше поїздок, ніж 2018 року. Динаміка, як і раніше, випереджає темпи зростання світової економіки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "сімейний туризм" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
сімейний туризм відпочинок
Місце
Україна
Теги
подорожі Україною подорожі туризм гірськолижний курорт курорт Буковель ціни на відпочинок відпочінок Карпати
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
6
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги