Топ-5 гірськолижних курортів України: скільки коштуватиме відпочинок

Зима почалася, і любителі гірськолижного спорту мріють скоріше потрапити в гори.

Скільки цього року коштуватиме відпочинок у Карпатах, куди найкраще поїхати: OBOZREVATEL пропонує топ-5 зимових курортів України і ціни взимку 2019-2020 на проживання і підйомники.

1. Буковель

Буковель недарма називають візитівкою Карпат. Це престижний гірськолижний курорт України, який розташований неподалік села Поляниця в Івано-Франківській області. Лижників тут обслуговують 60 трас протяжністю 55 км, деякі з них мають цілодобове освітлення. На базі Буковеля також є джерела мінеральної води, SPA-центри, працює міжнародний дитячий табір.

bukovel.com

bukovel.com

Сезон катання стартував тут 6 грудня. Один підйом для дорослих коштує 290 гривень. Три години катання – 585 грн, півдня – 770 грн, 1 день – 1120 грн, 5 днів – 4425 грн, 10 з 14 днів – 8 405 грн. Діє система знижок.

Що стосується проживання, діапазон цін широкий, ціни за двомісний номер на сайті booking.com стартують приблизно від 600 гривень за добу.

bukovel.com

2. Драгобрат

Драгобрат розташований у 18 км від селища Ясіня в Закарпатській області, він є одним з найвищих і найкрасивіших зимових курортів України. Висота – 1400 м над рівнем моря. Розташований біля підніжжя гори Стіг. Тут є 20 різних трас загальною протяжністю близько 10 км. Освітлених трас немає. На Драгобрат в основному їдуть досвідчені лижники і сноубордисти.

mandria.ua

Сезон в цьому році тут стартував 11 грудня. Головні підйомники Драгобрата розташовані на схилах гори Стіг і працюють з 9 до 18 години. При купівлі абонемента для дорослих на 50 підйомів він обійдеться в 1300 грн, для дітей (до 14 років) – 650 грн. Ціни на проживання для двох стартують від 300-400 грн.

drago-brat.com

3. Славське

Селище Славське розташоване у Львівській області, на гірському хребті Бескид на висоті 590 метрів над рівнем моря. Його оточують гори Високий Верх (1243 метра), Тростян (1232 метра), Менчил (1072 метра) і Погар (857 метрів).

hotels24.ua

На цьому курорті передбачені маршрути як для любителів, так і для професійних лижників і сноубордистів. Ціни гори Тростян: денний абонемент (бугель) – 380-480 грн; крісельна дорога в дві сторони – 180-210 грн, 4 підйоми на бугельному підйомнику обійдуться в 150 грн. Гора Погар (857 м) обладнана трасами для фрістайлу та нічного катання. Денний абонемент обійдеться в 400 грн, на півдня – 250 грн, денний дитячий – 250 грн, на півдня – 150 грн, одноразовий підйом для дорослих – 50 грн. Для дітей до 6 років підйомники безкоштовні.

Початківці-лижники і діти катаються на горі Політех, тут також є дитяча школа катання. Одноразовий підйом коштує 20 грн.

liza.ua

Неподалік, в селі Волосянка працює база гори Високий Верх (1244 м) "Захар Беркут". Абонемент "Стандарт" на день тут коштує 550 грн, на 3 години – 400 грн. Оглядовий підйом без спорядження з 14 грудня: для дорослих – 130 грн, для дітей – 80 грн.

Проживання у Славському обійдеться від 350-400 грн за двох.

4. Пилипець

Закарпатське село Пилипець відоме красивими пейзажами. Курорт знаходиться на березі річки Плошанка біля підніжжя гір Гимба (1497 метрів) і Жид Магура (1517 метрів) на висоті 750 метрів над рівнем моря. Плюс Пилипця – найдовші траси в Україні, а неподалік села знаходиться диво природи Закарпаття – водоспад Шипот.

mandria.ua

kiev.zagranitsa.com

Одноразовий підйом тут коштує 70 грн, 3 години – 300 грн, абонемент на день – 600 грн. Проживання обійдеться в 400-500 грн за двомісний номер.

5. Красія

Гірськолижний курорт "Красія" знаходиться в селі Вишка, в 70 км від Ужгорода, на висоті більше 1 км. Тут працюють два сучасних крісельних підйомника. Поблизу пересадки між підйомниками є ресторан, готель і оглядовий майданчик. Туристів тут зазвичай не дуже багато, сніг – неглибокий і пухкий. Красію ще часто називають курортом для новачків, де добре вчитися кататися.

v-mandry.com

krasiya.com.ua

Ціна на підйомник на півдня складає від 400-450 грн (залежно від дня тижня) і 500 грн у вихідні дні; 1 день – 600-850 грн, 3 дні – 1620-2295 грн, 5 днів – 2700-3825 грн. Застава – 20 грн. Є знижки для дітей, пенсіонерів, учасників АТО.

Проживання в селі Вишка коштує приблизно від 450 грн за двомісний номер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, туристи в усьому світі за дев'ять місяців 2019 року здійснили на 4% більше поїздок, ніж 2018 року. Динаміка, як і раніше, випереджає темпи зростання світової економіки.

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