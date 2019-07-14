Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Тревел-блогери на прохання Tiny Atlas Quarterl показали одні з найпрекрасніших, на їхню думку, місць для любителів пляжного відпочинку, про які мало хто знає.
Пропонуємо Вам топ-10 місць, куди точно варто дістатися, за версією тревів-блогерів.
1. Озеро Атитлан, Гватемала
Instagram / @luna_zorro
Краса Гватемали настільки автентична, наскільки це можливо. Країна багата історією, культурою і духом, так що це відмінний туристичний напрямок.
2. Ламу, Кенія
Instagram / @sandylamu
Кенія - це затишний райський куточок з багатовіковою архітектурою, звивистими вулицями, ослами, вітрильними човнами і нескінченними порожніми пляжами.
3. Олбані, Західна Австралія
Instagram / @saltywings
Найпівденніша точка Західної Австралії. Між цим пляжем і Антарктидою немає нічого, крім океану. Найчистіша вода, яку ви тільки зможете побачити.
4. Архіпелаг Канарреос, Куба
Instagram / @michaelatrimble
Щоб дістатися сюди, вам доведеться витратити майже 8 годин на подорож від Сьенфуегос на південний схід. Кубинський архіпелаг Канарреос з його 350 острівцями не схожий ні на один в Карибському морі через його незайманы квітучы кораловы рифи.
5. Узбережжя Мендосино, Каліфорнія
Instagram / @ernathan
Узбережжя Мендосино часто настільки ж вражаюче, як і більш відомий південний сусід Біг-Сур.
6. Балос, Крит
Instagram / @shurupchik
До цього пляжу від парковки два кілометри шляху.
7. Пулау Падар, Флорес, Індонезія
Instagram / @niamhmacfadden
Флорес процвітає завдяки його близькості до Балі і відсутності натовпу людей. Захоплюючі дух види, кристально чиста вода і рожеві піщані пляжі. Флорес і навколишній його національний парк Комодо - просто диво.
8. Чешме, Туреччина
Instagram / @goodcityguides
Гарне приморське місто на узбережжі Егейського моря. Місцеві люблять його за бірюзові води, богемні вечірки, свіжі морепродукти і сільські кам'яні будиночки.
9. Острів Мансхаузен, Норвегія
Instagram / @aquinnm
Дизайн і гостинність в поєднанні з приголомшливими пейзажами роблять Мансхаузен винятковим місцем, щоб забути про все.
10. Тофіно, Британська Колумбія
Instagram / @jeremykoreski
Тофіно особливе місце через його довгих піщаних пляжів.
Як писав OBOZREVATEL, в компанії Google з'ясували найпопулярніші напрямки відпочинку серед українських туристів по пошукових запитах.
Топ-10 популярних зарубіжних напрямків: Туреччина, Єгипет, Болгарія, Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс, Іспанія.
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