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/ Місця

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

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Тревел-блогери на прохання Tiny Atlas Quarterl показали одні з найпрекрасніших, на їхню думку, місць для любителів пляжного відпочинку, про які мало хто знає.

Пропонуємо Вам топ-10 місць, куди точно варто дістатися, за версією тревів-блогерів.

1. Озеро Атитлан, Гватемала

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @luna_zorro

Краса Гватемали настільки автентична, наскільки це можливо. Країна багата історією, культурою і духом, так що це відмінний туристичний напрямок.

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2. Ламу, Кенія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @sandylamu

Кенія - це затишний райський куточок з багатовіковою архітектурою, звивистими вулицями, ослами, вітрильними човнами і нескінченними порожніми пляжами.

3. Олбані, Західна Австралія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @saltywings

Найпівденніша точка Західної Австралії. Між цим пляжем і Антарктидою немає нічого, крім океану. Найчистіша вода, яку ви тільки зможете побачити.

4. Архіпелаг Канарреос, Куба

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @michaelatrimble

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Щоб дістатися сюди, вам доведеться витратити майже 8 годин на подорож від Сьенфуегос на південний схід. Кубинський архіпелаг Канарреос з його 350 острівцями не схожий ні на один в Карибському морі через його незайманы квітучы кораловы рифи.

5. Узбережжя Мендосино, Каліфорнія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @ernathan

Узбережжя Мендосино часто настільки ж вражаюче, як і більш відомий південний сусід Біг-Сур.

6. Балос, Крит

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @shurupchik

До цього пляжу від парковки два кілометри шляху.

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7. Пулау Падар, Флорес, Індонезія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @niamhmacfadden

Флорес процвітає завдяки його близькості до Балі і відсутності натовпу людей. Захоплюючі дух види, кристально чиста вода і рожеві піщані пляжі. Флорес і навколишній його національний парк Комодо - просто диво.

8. Чешме, Туреччина

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @goodcityguides

Гарне приморське місто на узбережжі Егейського моря. Місцеві люблять його за бірюзові води, богемні вечірки, свіжі морепродукти і сільські кам'яні будиночки.

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9. Острів Мансхаузен, Норвегія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @aquinnm

Дизайн і гостинність в поєднанні з приголомшливими пейзажами роблять Мансхаузен винятковим місцем, щоб забути про все.

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10. Тофіно, Британська Колумбія

Топ-10 пляжів, про яких майже ніхто не знає

Instagram / @jeremykoreski

Тофіно особливе місце через його довгих піщаних пляжів.

Як писав OBOZREVATEL, в компанії Google з'ясували найпопулярніші напрямки відпочинку серед українських туристів по пошукових запитах.

Топ-10 популярних зарубіжних напрямків: Туреччина, Єгипет, Болгарія, Грузія, Кіпр, Греція, Чорногорія, Хорватія, Туніс, Іспанія.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

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