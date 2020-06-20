Топ-10: найгарніші і найзагадковіші озера України
В Україні кілька тисяч озер. Всі вони по-своєму прекрасні і унікальні!
Як виглядають найвідоміші і найгарніші озера України, чим вони приваблюють і де їх шукати, розповідає OBOZREVATEL.
Світязь
Де: Шацький р-н, Волинської обл.
Світязь або Світязькі озеро – перлина Шацького національного заповідника. Це найглибше озеро карстового походження в Україні. Туристів приваблює чиста вода, безліч риби та лікувальні грязі.
Окрім Світязя до групи Шацьких озер входять: Пулемецьке озеро, Луки, Остров'янське озеро, Кримне, Пісочне озеро..
Шелехівське озеро
Де: Лебединський р-н, Сумська обл.
Чисте і красиве озеро з усіх боків оточує природний ліс. Уздовж берега ростуть верби, берези та вільха. Навесні і восени тут особливо гарно! З висоти пташиного польоту озеро тектонічного походження нагадує розігнуту підкову.
Берестувате озеро (Чорне озеро)
Де: Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.
Озеро Берестувате знаходиться в центрі болота Чорний ліс і вважається одним з найзагадковіших куточків природи України. Навколо нього ходить безліч легенд, але найдивовижнішим фактом є те, що досі ніхто не може виміряти точну глибину водойми.
Синевир
Де: Межигірський р-н, Закарпатська обл.
Одне з найкрасивіших і популярних озер водночас є і найбільшим гірським озером країни. Посеред водойми є маленький острівець, що нагадує зіницю ока, тому в народі озеро отримало назву "Морське око". Поблизу Синевира активно розвивається інфраструктура, тому туристи мають можливість перекусити тут, відпочити і навіть зупинитися з ночівлею .
Несамовите озеро
Де: Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.
Озеро Несамовите знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. У ньому не водиться риба, проте зустрічаються водні ящірки і жаба прудка, ща занесена до Червоної книги. Від краси місцевих пейзажів перехоплює подих, тому туристи дуже часто навідуються сюди.
Біле озеро
Де: Володимирецький р-н, Рівненська обл.
Озеро карстового походження, оточене сосновим лісом, ніколи не замерзає. Вода тут чиста і вважається цілющою, оскільки містить такі речовини, як солі, калій і фосфати. Максимальна зареєстрована глибина водойми – 34 метра. А з 2013 року Біле озеро включено до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, що підпадають під Рамсарську конвенцію.
Бребенескул
Де: Рахівський р-н, Закарпатська обл.
Саме високогірне озеро в Україні знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря. Водойма льодовикового походження розташована на території Чорногірського заповідного масиву, в ущелині між горами Бребенескул і Гутин Томнатик. Тут завжди прохолодно, і навіть пізньою весною можна спостерігати снігові замети.
Марічейка
Де: Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.
Високогірне озеро, розташоване в південній частині Карпатського національного природного парку, знаходиться на висоті 1510 метрів над рівнем моря. Це чудове озеро з чистою і прісною водою з усіх боків оточує густий ліс.
Ялпуг
Де: Болградський, Ізмаїльський і Ренійський р-ни, Одеська обл.
Ялпуг – найбільше природне озеро України. Його загальна площа складає 149 км², а глибина сягає 5,5 м. Прісноводне лиманове озеро користується популярністю серед відпочиваючих з ранньої весни і до пізньої осені. Тут можна купатися, рибалити і насолоджуватися приголомшливим заходом сонця.
Блакитні озера
Де: Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.
Блакитними називають три озера в Чернігівській області. Площа найбільшого – 25 га. Поклади кварцового піску на дні озера сприяють очищенню води, тому тут вона надзвичайно красива.
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