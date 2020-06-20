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20 червня • оновлено в 10:58
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/ Місця

Топ-10: найгарніші і найзагадковіші озера України

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В Україні кілька тисяч озер. Всі вони по-своєму прекрасні і унікальні!

Як виглядають найвідоміші і найгарніші озера України, чим вони приваблюють і де їх шукати, розповідає OBOZREVATEL.

Світязь

Де: Шацький р-н, Волинської обл.

Світязь або Світязькі озеро – перлина Шацького національного заповідника. Це найглибше озеро карстового походження в Україні. Туристів приваблює чиста вода, безліч риби та лікувальні грязі.

Окрім Світязя до групи Шацьких озер входять: Пулемецьке озеро, Луки, Остров'янське озеро, Кримне, Пісочне озеро..

Озеро Світязь

Озеро Світязь

shutterstock.com

Шелехівське озеро

Де: Лебединський р-н, Сумська обл.

Чисте і красиве озеро з усіх боків оточує природний ліс. Уздовж берега ростуть верби, берези та вільха. Навесні і восени тут особливо гарно! З висоти пташиного польоту озеро тектонічного походження нагадує розігнуту підкову.

Шелехівське озеро

Шелехівське озеро

Instagram Олександра Швеця

Шелехівське озеро

Шелехівське озеро

Instagram Олександра Швеця

Берестувате озеро (Чорне озеро)

Де: Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.

Озеро Берестувате знаходиться в центрі болота Чорний ліс і вважається одним з найзагадковіших куточків природи України. Навколо нього ходить безліч легенд, але найдивовижнішим фактом є те, що досі ніхто не може виміряти точну глибину водойми.

Берестувате озеро (Чорне озеро)

Берестувате озеро (Чорне озеро)

Фото Романа Неділько

Синевир

Де: Межигірський р-н, Закарпатська обл.

Одне з найкрасивіших і популярних озер водночас є і найбільшим гірським озером країни. Посеред водойми є маленький острівець, що нагадує зіницю ока, тому в народі озеро отримало назву "Морське око". Поблизу Синевира активно розвивається інфраструктура, тому туристи мають можливість перекусити тут, відпочити і навіть зупинитися з ночівлею .

Озеро Синевир

Озеро Синевир

shutterstock.com

Озеро Синевир

Озеро Синевир

shutterstock.com

Несамовите озеро

Де: Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.

Озеро Несамовите знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. У ньому не водиться риба, проте зустрічаються водні ящірки і жаба прудка, ща занесена до Червоної книги. Від краси місцевих пейзажів перехоплює подих, тому туристи дуже часто навідуються сюди.

Несамовите озеро

Несамовите озеро

Instagram Ярослава Білана

Біле озеро

Де: Володимирецький р-н, Рівненська обл.

Озеро карстового походження, оточене сосновим лісом, ніколи не замерзає. Вода тут чиста і вважається цілющою, оскільки містить такі речовини, як солі, калій і фосфати. Максимальна зареєстрована глибина водойми – 34 метра. А з 2013 року Біле озеро включено до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, що підпадають під Рамсарську конвенцію.

Біле озеро

Біле озеро

Instagram Романа Пешко

Біле озеро

Біле озеро

Instagram Романа Пешко

Бребенескул

Де: Рахівський р-н, Закарпатська обл.

Саме високогірне озеро в Україні знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря. Водойма льодовикового походження розташована на території Чорногірського заповідного масиву, в ущелині між горами Бребенескул і Гутин Томнатик. Тут завжди прохолодно, і навіть пізньою весною можна спостерігати снігові замети.

Озеро Бребенескул

Озеро Бребенескул

Фото Юрія Максименко

Марічейка

Де: Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.

Високогірне озеро, розташоване в південній частині Карпатського національного природного парку, знаходиться на висоті 1510 метрів над рівнем моря. Це чудове озеро з чистою і прісною водою з усіх боків оточує густий ліс.

Озеро Марічейка

Озеро Марічейка

Instagram Anika_kom

Ялпуг

Де: Болградський, Ізмаїльський і Ренійський р-ни, Одеська обл.

Ялпуг – найбільше природне озеро України. Його загальна площа складає 149 км², а глибина сягає 5,5 м. Прісноводне лиманове озеро користується популярністю серед відпочиваючих з ранньої весни і до пізньої осені. Тут можна купатися, рибалити і насолоджуватися приголомшливим заходом сонця.

Озеро Ялпуг

Озеро Ялпуг

uamodna.com

Блакитні озера

Де: Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.

Блакитними називають три озера в Чернігівській області. Площа найбільшого – 25 га. Поклади кварцового піску на дні озера сприяють очищенню води, тому тут вона надзвичайно красива.

Блакитні озера

Блакитні озера

Instagram Дар'ї Мірошниченко

Блакитні озера

Блакитні озера

Instagram Дар'ї Мірошниченко

Раніше OBOZREVATEL показував ТОП-15 замків України, від краси яких перехоплює дух.

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Автор
Євгенія Синяк
Місце
Україна
Теги
подорожі подорожі Україною відпочінок
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