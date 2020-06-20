Топ-10: найгарніші і найзагадковіші озера України

В Україні кілька тисяч озер. Всі вони по-своєму прекрасні і унікальні!

Як виглядають найвідоміші і найгарніші озера України, чим вони приваблюють і де їх шукати, розповідає OBOZREVATEL.

Світязь

Де: Шацький р-н, Волинської обл.

Світязь або Світязькі озеро – перлина Шацького національного заповідника. Це найглибше озеро карстового походження в Україні. Туристів приваблює чиста вода, безліч риби та лікувальні грязі.

Окрім Світязя до групи Шацьких озер входять: Пулемецьке озеро, Луки, Остров'янське озеро, Кримне, Пісочне озеро..

Озеро Світязь shutterstock.com

Шелехівське озеро

Де: Лебединський р-н, Сумська обл.

Чисте і красиве озеро з усіх боків оточує природний ліс. Уздовж берега ростуть верби, берези та вільха. Навесні і восени тут особливо гарно! З висоти пташиного польоту озеро тектонічного походження нагадує розігнуту підкову.

Шелехівське озеро Instagram Олександра Швеця

Шелехівське озеро Instagram Олександра Швеця

Берестувате озеро (Чорне озеро)

Де: Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.

Озеро Берестувате знаходиться в центрі болота Чорний ліс і вважається одним з найзагадковіших куточків природи України. Навколо нього ходить безліч легенд, але найдивовижнішим фактом є те, що досі ніхто не може виміряти точну глибину водойми.

Берестувате озеро (Чорне озеро) Фото Романа Неділько

Синевир

Де: Межигірський р-н, Закарпатська обл.

Одне з найкрасивіших і популярних озер водночас є і найбільшим гірським озером країни. Посеред водойми є маленький острівець, що нагадує зіницю ока, тому в народі озеро отримало назву "Морське око". Поблизу Синевира активно розвивається інфраструктура, тому туристи мають можливість перекусити тут, відпочити і навіть зупинитися з ночівлею .

Озеро Синевир shutterstock.com

Озеро Синевир shutterstock.com

Несамовите озеро

Де: Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.

Озеро Несамовите знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. У ньому не водиться риба, проте зустрічаються водні ящірки і жаба прудка, ща занесена до Червоної книги. Від краси місцевих пейзажів перехоплює подих, тому туристи дуже часто навідуються сюди.

Несамовите озеро Instagram Ярослава Білана

Біле озеро

Де: Володимирецький р-н, Рівненська обл.

Озеро карстового походження, оточене сосновим лісом, ніколи не замерзає. Вода тут чиста і вважається цілющою, оскільки містить такі речовини, як солі, калій і фосфати. Максимальна зареєстрована глибина водойми – 34 метра. А з 2013 року Біле озеро включено до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення, що підпадають під Рамсарську конвенцію.

Біле озеро Instagram Романа Пешко

Біле озеро Instagram Романа Пешко

Бребенескул

Де: Рахівський р-н, Закарпатська обл.

Саме високогірне озеро в Україні знаходиться на висоті 1801 метр над рівнем моря. Водойма льодовикового походження розташована на території Чорногірського заповідного масиву, в ущелині між горами Бребенескул і Гутин Томнатик. Тут завжди прохолодно, і навіть пізньою весною можна спостерігати снігові замети.

Озеро Бребенескул Фото Юрія Максименко

Марічейка

Де: Верховинський р-н, Івано-Франківська обл.

Високогірне озеро, розташоване в південній частині Карпатського національного природного парку, знаходиться на висоті 1510 метрів над рівнем моря. Це чудове озеро з чистою і прісною водою з усіх боків оточує густий ліс.

Озеро Марічейка Instagram Anika_kom

Ялпуг

Де: Болградський, Ізмаїльський і Ренійський р-ни, Одеська обл.

Ялпуг – найбільше природне озеро України. Його загальна площа складає 149 км², а глибина сягає 5,5 м. Прісноводне лиманове озеро користується популярністю серед відпочиваючих з ранньої весни і до пізньої осені. Тут можна купатися, рибалити і насолоджуватися приголомшливим заходом сонця.

Озеро Ялпуг uamodna.com

Блакитні озера

Де: Ріпкинський р-н, Чернігівська обл.

Блакитними називають три озера в Чернігівській області. Площа найбільшого – 25 га. Поклади кварцового піску на дні озера сприяють очищенню води, тому тут вона надзвичайно красива.

Блакитні озера Instagram Дар'ї Мірошниченко

Блакитні озера Instagram Дар'ї Мірошниченко

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