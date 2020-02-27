Ти не можеш пропустити: до Одеси повертається грандіозне шоу світлових інсталяцій

6 березня в переддень Міжнародного жіночого дня в Одесі стартує головна подія весняного сезону - Виставка гігантських китайських ліхтарів.

У минулому році вона з великим успіхом пройшла не тільки в Південній Пальмірі, але в столиці і кількох містах-мільйонниках України. Цього разу організатори везуть одеситам і гостям міста нові інсталяції і шоу-програму:

"Виставка вже побувала в Києві, а до цього в англійському місті Манчестер - і всюди викликала великий ажіотаж. За останні півроку у нас з'явилося кілька міст, які бажають взяти виставку у себе, ми вже розписали графік" гастролей ". Але стартувати в цьому сезоні вирішили саме з сонячної Одеси. цього року виставка пройде в "Зеленому театрі". Так що запрошуємо всіх в гості, вам обов'язково сподобається! ", -говорить організатор заходу, директор компанії Grand Event Денис Погорілко.

Виставка гігантських китайських фонарей- це більше 30 світяться фігур з шовку і led-ламп, деякі з них досягають до 8 метрів у висоту і 20 метрів в довжину. Справжню казкову атмосферу створюють фламінго, панди, пінгвіни, гігантські квіти, сади райських птахів, алея закоханих, теракотова армія, персонажі стародавніх китайських казок і легенд і багато іншого.

Крім основних композицій на території "Зеленого театру" будуть діяти фуд-зона; святковий ярмарок сувенірів; розважальні зони для дорослих і дітей.

Виставка буде відкрита щодня з 18.00 до 22.00 і триватиме до 19 квітня. Вартість квитків 100-150 грн, дітям до 7 років – безкоштовно, будуть діяти пільги для пенсіонерів і ветеранів АТО.

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