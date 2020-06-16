Стало відомо, за яких умов Греція може відмовити українцям у в'їзді
Влада Греції визначила категорію українців, яким може бути відмовлено у в'їзді на територію країни.
Перелік умов опублікований на сайті міжнародного аеропорту Афін. Водночас низка осіб все-таки зможуть відвідати цю країну.
Зазначається, що на територію Греції не пускатимуть українців, якщо вони:
не є членами сімей громадян Євросоюзу або країн, які входять до Шенгенської зони;
не є фахівцями у сфері охорони здоров'я, запрошених грецьким урядом;
не мають вид на проживання в країнах Шенгенської зони або Європейського союзу.
Також наголошується, що грецькі кордони будуть відкриті для дипломатів, членів іноземних урядів та тих осіб, які мають довготермінові візи.
Якщо ж українцям необхідно буде потрапити до Греції у зв'язку з діловими або сімейними обставинами, то вони мають отримати спеціальний дозвіл від консульства країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав умови, за яких українці вже з 1 липня зможуть відпочивати у Греції.