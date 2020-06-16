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16 червня • оновлено в 15:08
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Стало відомо, за яких умов Греція може відмовити українцям у в'їзді

1.4т
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Влада Греції визначила категорію українців, яким може бути відмовлено у в'їзді на територію країни.

Перелік умов опублікований на сайті міжнародного аеропорту Афін. Водночас низка осіб все-таки зможуть відвідати цю країну.

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Зазначається, що на територію Греції не пускатимуть українців, якщо вони:

  • не є членами сімей громадян Євросоюзу або країн, які входять до Шенгенської зони;

  • не є фахівцями у сфері охорони здоров'я, запрошених грецьким урядом;

  • не мають вид на проживання в країнах Шенгенської зони або Європейського союзу.

Також наголошується, що грецькі кордони будуть відкриті для дипломатів, членів іноземних урядів та тих осіб, які мають довготермінові візи.

Якщо ж українцям необхідно буде потрапити до Греції у зв'язку з діловими або сімейними обставинами, то вони мають отримати спеціальний дозвіл від консульства країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав умови, за яких українці вже з 1 липня зможуть відпочивати у Греції.

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Місце
Греція
Теги
подорожі Подорожі Європою
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