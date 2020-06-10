Стало відомо, коли Євросоюз може відкрити кордони

Місця 16:07, 10.06.2020 Оновлено: 17:12, 10.06.2020

Європейський Союз має намір повністю скасувати контроль на внутрішніх кордонах до кінця червня й дозволити "несуттєві" подорожі, зокрема без крайньої потреби, на зовнішніх кордонах ЄС уже з 1 липня.

Таку заяву зробив високий представник ЄС та віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель під час віртуальної пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання Єврокомісії, повідомив "Укрінформ".

За його словами, 10 червня Колегія обговорила заходи, вжиті країнами-членами на внутрішніх кордонах на час кризи коронавірусу, а також тимчасові обмеження на "несуттєві" подорожі в європейський простір.

"У тому, що стосується внутрішніх кордонів, Колегія відзначила той факт, що кілька країн-членів перебувають у процесі скасування контролю на внутрішніх кордонах, і дійшла висновку, що цей процес має бути завершений протягом цього місяця, у червні", – сказав Боррель.

Жителі ЄС зможуть подорожувати вже скоро
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Він додав, що тимчасові обмеження на подорожі на зовнішніх кордонах планується скасовувати на другому етапі виходу з карантину.

"Наприкінці цього тижня Колегія презентує власну оцінку щодо обмежень на подорожі й надасть пропозиції щодо поетапного та поступового скасування цих обмежень із 1 липня з деякими третіми країнами. До уваги візьмуть низку принципів та критеріїв на основі спільного та скоординованого підходу з боку країн-членів та за підтримки Єврокомісії", – наголосив високий представник ЄС.

Раніше OBOZREVATEL публікував інтерактивну карту подорожей у всі країни світу під час пандемії коронавірусу.

Водночас портал European Best Destinations назвав найбезпечніші країни Європи для подорожей під час пандемії.

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