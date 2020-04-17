Співоче поле запрошує відвідати популярну щорічну виставку тюльпанів онлайн

17 квітня на Співочому полі очікувалось відкриття десятої, ювілейної виставки тюльпанів. На жаль, в умовах карантину захід довелось скасувати, але організатори вирішили подарувати це неймовірне свято всім українцям онлайн. Красу квітучих тюльпанів та інших весняних квітів можна буде побачити не виходячи з дому на офіційній сторінці Співочого поля в Facebook або Instagram:

"Для нас такий формат незвичний, але цікавий. Це перша за всю історію виставка, коли квіти не можна побачити на власні очі, відчути їх аромат та зробити фото. Але ми не могли позбавити наших відвідувачів задоволення насолодитись цією красою. Хочемо трошки розбавити інформаційний простір яскравими фарбами та позитивними емоціями. З великим задоволенням запрошуємо відвідати виставку онлайн та прогулятися квітучими алеями свіжих тюльпанів", - повідомив Денис Погорєлко, керівник компанії Grand Event - оператора Печерського ландшафтного парку.

Для виставки на Співочому полі було висаджено більше 500 000 цибулин, серед яких: тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато інших.

За словами організаторів, прихильники квітів зможуть не тільки побачити фото або відео огляди, але й прийняти участь в інтерактивах та конкурсах та виграти абонемент на майбутні виставки, які плануються після карантину. Варто підкреслити, що тюльпани цвітуть не більше трьох тижнів, тому поспішайте до соцмереж Співочого поля.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.