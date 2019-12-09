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9 грудня • оновлено в 08:43
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/ Місця

"Скоро не буде!" Одне з 7 чудес України опинилося на межі зникнення

3.1т
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Катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища, одного з 7 природних чудес України.

"Якщо нічого не робити, якщо так само по 10 метрів падатиме вода, то озера там скоро не буде", – такий невтішний прогноз дав еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV.

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За словами Соколенка, озеро мають обстежити фахівці – тільки вони зможуть визначити точні причини висихання Світязя і, відповідно, запропонувати заходи для його порятунку.

"Зараз ми можемо говорити тільки про якісь імовірні причини. Підстав для обміління озера чимало. Це і Хотиславський кар'єр, який відбирає воду. І плантації лохини, які відбирають грунтові води на навколишніх територіях. В не дуже хорошому стані перебуває дренажна система навколо озера, яка теж може сприяти надмірній втраті води", – перерахував він загрози.

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Еколог звернув увагу на високі темпи обміління Світязя і припустив, що там можуть виявитися й інші, локальні проблеми.

"Без обстеження фахівцями ми не можемо сказати предметно, що відбувається і що з цим робити", – наголосив Соколенко.

Однак, констатував він, якщо нічого не робити, то Світязь "або зовсім втратить воду, або вона витече до якоїсь певної межі".

Озеро Світязь катастрофічно обміліло

Озеро Світязь катастрофічно обміліло

Facebook / Леонід Климович

Як повідомляв OBOZREVATEL, різке обміління озера Світязь почалося ще в липні 2019 року – тоді вода відійшла від берега на десятки метрів. У жовтні було зафіксовано найнижчий рівень води в Світязі цього року.

Світязь входить до групи знаменитих Шацьких озер. Це найглибше і найбільше за площею озеро карстового походження в Україні. У 2010 році воно було визнано одним з 7 природних чудес України. Зараз на сайті президента розміщена петиція із закликом врятувати озеро Світязь.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Соколенко
Місце
Україна
Теги
екологічна катастрофа Екологія
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Первое чудо света у ка-к-лов это ,кастрюляголовые обезьяны, они занесены в красную книгу зверей.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Скоро усраины не будет ,аминь.
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Хо Хол
Хо Хол
Давайте лучше про крымские водоемы))) Такие новости не интересно читать)
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Нож Всвину
Нож Всвину
Хо Хол, это карма вислоухим в ответку за Крым.
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