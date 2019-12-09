"Скоро не буде!" Одне з 7 чудес України опинилося на межі зникнення

Катастрофічне обміління озера Світязь на Волині може призвести до повного зникнення цього унікального водоймища, одного з 7 природних чудес України.

"Якщо нічого не робити, якщо так само по 10 метрів падатиме вода, то озера там скоро не буде", – такий невтішний прогноз дав еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV.

За словами Соколенка, озеро мають обстежити фахівці – тільки вони зможуть визначити точні причини висихання Світязя і, відповідно, запропонувати заходи для його порятунку.

"Зараз ми можемо говорити тільки про якісь імовірні причини. Підстав для обміління озера чимало. Це і Хотиславський кар'єр, який відбирає воду. І плантації лохини, які відбирають грунтові води на навколишніх територіях. В не дуже хорошому стані перебуває дренажна система навколо озера, яка теж може сприяти надмірній втраті води", – перерахував він загрози.

Еколог звернув увагу на високі темпи обміління Світязя і припустив, що там можуть виявитися й інші, локальні проблеми.

"Без обстеження фахівцями ми не можемо сказати предметно, що відбувається і що з цим робити", – наголосив Соколенко.

Однак, констатував він, якщо нічого не робити, то Світязь "або зовсім втратить воду, або вона витече до якоїсь певної межі".

Озеро Світязь катастрофічно обміліло Facebook / Леонід Климович

Як повідомляв OBOZREVATEL, різке обміління озера Світязь почалося ще в липні 2019 року – тоді вода відійшла від берега на десятки метрів. У жовтні було зафіксовано найнижчий рівень води в Світязі цього року.

Світязь входить до групи знаменитих Шацьких озер. Це найглибше і найбільше за площею озеро карстового походження в Україні. У 2010 році воно було визнано одним з 7 природних чудес України. Зараз на сайті президента розміщена петиція із закликом врятувати озеро Світязь.

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