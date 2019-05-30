Сім'я виграла поїздку на ідеальний острів, але там розігралася драма

Сім'я Шарер з чотирьох осіб, яка виграла в ході конкурсу право жити на прекрасному відокремленому острові і отримувати від цього прибуток, була змушена відмовитися від призу в перший же день перебування на новому місці через те, що їх 10-річний син упав на скелі.

Передбачалося, що це стане початком життя мрії, але все обернулося зовсім інакше, пише The Sun.

Сім'я Шарер

Родина з чотирьох осіб покинула ідилічний острів Бардсі біля узбережжя Північного Уельсу всього через кілька годин після приїзду, коли їх 10-річний син Сем постраждав.

Шарери обійшли 50 інших фіналістів, які також боролися за право провести кілька років на цьому острові і працювати там доглядачами за зарплату в 16,5 тисяч фунтів стерлінгів.

Острів Бардсі

44-річний фермер Нед і його 45-річна дружина Софі хотіли керувати заповідником, фермою і пташиною обсерваторією зі своїми двома дітьми.

острів Бардсі

Але в перший день Сем впав незабаром після того, як зійшов з човна, і його довелося доставити в лікарню на вертольоті з травмою.

"На острові є прямий зв'язок з береговою охороною, але море було надто неспокійним, щоб за нами міг припливти човен, тому вони послали вертоліт", - сказала місіс Шарер.

Нед відпустив дружину і дітей, а сам залишився на острові, але протримався там трохи більше місяця. Він швидко усвідомив, що завдання, що стоїть перед ним, було занадто складним для однієї людини, і повернувся в сімейний будинок в Уельсі.

"Сем тільки недавно видужав, але тепер у нього на нозі красивий шрам у формі острова. Це чудовий сувенір", - пожартувала мати хлопчика.

Вона сказала, що її чоловік виявив, що підтримка острова, який щорічно відвідують близько 2 тисячі осіб, виявилася для нього занадто великою справою, і тепер вся сім'я повернулася додому.

Острів довжиною в милю відомий як "Острів 20 тисяч Святих" і вважається місцем останнього спочинку багатьох паломників.

В даний час він славиться своєю дикою природою і суворими пейзажами - привертає тюленів, буревісників, морських свиней і дельфінів.

В даний час керуючі заповідником шукають нових наглядачів для життя на віддаленому острові протягом наступних трьох років.

Крім зарплати, приїжджим пропонується проживання і комунальні послуги на острові.

Згідно з угодою, кандидати повинні бути в хорошій фізичній формі, відчувати себе комфортно в ізоляції і бути готовими до відсутності стільникового зв'язку.

Острів Бардсі

"Це дивовижна можливість для сім'ї, яка хоче проводити час разом і любить пригоди. Ви повинні бути досить витривалими, щоб миритися з погодою і роботою... Це, безумовно, був важливий досвід", - зізналася Софі.

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