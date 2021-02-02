Погане харчування і немає анімації: блогерка назвала особливості відпочинку в Туреччині взимку

Взимку в готелях Туреччини харчування не таке різноманітне, як зазвичай, і анімації практично немає. Детальніше про це розповіла тревел-блогерка Тетяна, яка за цю зиму об'їздила кілька готелів Анталійського узбережжя.

У Туреччині 5-зіркові готелі заселені лише на 30-40 відсотків, тому половина території готелю може не працювати. А в головному ресторані харчування буде лише на 50 відсотків – без великої різноманітності страв і напоїв. Цією інформацією Тетяна поділилася на своєму каналі "З Туреччини Про Туреччину".

"Ні волейболу, стрільби з лука, гімнастики та багато чого іншого. У дитячому клубі один аніматор, а іноді мініклуб і зовсім закритий. Звичайно, немає вечірніх шоу, крім звичайної дискотеки або караоке", – написала туристка про розваги в зимовий період.

Оскільки готелі працюють лише наполовину, відповідно, персоналу теж стало менше. Іноді виникають ситуації, коли працівники не встигають справлятися зі своїми обов'язками.

Ціна на проживання в готелях знизилася – близько 2200 гривень за добу. Влітку ж вартість таких готелів виросте в два, а то і три рази.

Раніше OBOZREVATEL писав, що популярна серед українських туристів країна відкрилася для в'їзду. З середини березня вона залишалася закритою для регулярних рейсів з інших країн, але з 1 лютого ця країна знову доступна для мандрівників.