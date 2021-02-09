Що подивитися біля Буковеля: українцям розповіли, куди поїхати

Поруч з курортом Буковель є безліч місць, які зможуть здивувати кожного туриста. Так, можна поїхати у Ворохту, Татарів або Яремче.

Тревел-блогери на своєму youtube-каналі Камон розповіли про декілька цікавих локацій, які виявилися в рази дешевше Буковеля.

Ворохта – барвисте місце в Івано-Франківській області, де є цілих 5 лижних трамплінів. Довжина одного з них становить 90 метрів, а піднятися туди можна навіть без лиж. Ціна такої розваги – 40 гривень з людини в обидві сторони.

Сноутюбінг в Ворохті обійдеться туристу в 20 гривень за один спуск.

Житло тревел-блогери зняли в Татарові. За їх словами, звідти зручно добиратися і в Буковель, і в Ворохту, і в Яремче. Ціни за проживання тут стартують від 1760 гривень за стандартний номер, апартаменти – 5790 гривень.

Харчування у Ворохті за середніми цінами. Наприклад, обід в ресторані "Стара Ворохта" буде коштувати 300 гривень за двох.

Також можна відвідати популярне місце в Яремче – Яремчанський звіринець. За вхід потрібно заплатити 30 гривень за одного і за бажанням можна купити корм для тварин за 20 гривень. Тут туристи побачать кабанів, оленів, пташок та інших тварин.

Поблизу Яремчанського звіринця є парк "Карпати в мініатюрі", де за 15-20 хвилин можна познайомитися з головними визначними пам'ятками Карпат. Вхід коштує 30 гривень для дорослих і 20 для дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці назвали ціни в Буковелі. Так, за порцію капусти з морквою доведеться заплатити 160 гривень, а півгодини катання на снігоході обійдеться туристу в 2500.