Ви цікавитесь історією та мрієте здійснити подорож у часі на 1000 років назад, у добу Київської Русі? Вам любите відкривати для себе нові факти про життя наших пращурів?

Якщо так, п ропонуємо вам п’ять цікавих фактів про Київську Русь.

Велична середньовічна держава Київська Русь. Київська Русь – одна з найвеличніших держав Середньовіччя, яка існувала у ІХ- ХІІІ ст. У період розквіту Київська Русь об’єднувала землі від Карпатських гір до ріки Волга, від Балтійського до Чорного морів. Центром її було місто Київ, одне з найбільших міст Європи – приблизно в п'ятдесят разів більше за Лондон та вдесятеро – за Париж. На початок ХІІІ ст. кількість населення Києва становила близько 50 000 жителів, тоді як у Лондоні в ті часи проживало близько 20 000 осіб. Київ славився як крупний торговий і ремісничий центр. Правителями Київської Русі були князі, що вели рід від Рюрика. Одними з найвидатніших князів були князь Святослав Хоробрий (правив з 945 р. по 972 р.), що значно розширив територію держави; Володимир Великий (правив з 980 р. до 1015 р.), який в 988 році хрестив Русь; та його син Ярослав Мудрий (правив до 1054 р.), що був високоосвіченою людиною та дбав про освіту і культуру свого народу.

Жінка-правитель ка Русі. В 945-962 роках державою правила жінка – княгиня Ольга, що стала першою жінкою-правителькою Русі. Княгиня Ольга була надзвичайно мудрою жінкою та успішно керувала державою. Міжнародні відносини. Древній Київ мав широкі дипломатичні зв'язки. Тут діяли посольства: Папи Римського, німецьке, франків, угорців. Кров київських князів влилася в багато правлячих династій Європи: Польщі, Норвегії, Візантії, Франції, Німеччини, Угорщини, Швеції, Англії. Закони на Русі . Першим звідом законів, який регламентував внутрішньодержавні відносини в Київській Русі була "Руська правда" (ХІ ст.), що вважається попередником кримінального кодексу. У ній не було передбачено смертної кари, навіть вбивство каралося "гривнею", тобто відшкодуванням у грошовій формі.

Якщо вам цікаві не "сухі" історичні факти з підручників, якщо ви волієте на власні очі побачити життя у Середньовіччі та зробити власні історичні відкриття, приїжджайте до Древнього Києва у "Парку Київська Русь" , що на Київщині, та дізнайтесь, як насправді виглядала столиця України тисячу років тому!

Древній Київ у Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") розташований на Київщині в екологічно чистому місці, в оточенні лісів. На території понад 20 га на основі знань сучасної науки, в своєму реальному розмірі відтворюється Київ V-XIII століть у межах його історичного центру, відомого як Дитинець або Град Володимира. Тут також відроджуються атмосфера і дух тієї славної епохи. Окрім шедеврів середньовічного зодчества, на території є музеї та експозиції. В Князівстві відроджуються традиційні бойові мистецтва: середньовічний бій, верхова стрільба з лука та гарцювання (джигітовка).

Тут можна і самому освоїти стародавнє бойове мистецтво верхової стрільби з лука, записавшись до школи кінних лучників "Князь Володимир". Для цього потрібно звернутися до організаторів у Древньому Києві або зв'язатися за тел. (044) 461-99-37. І вже з першого заняття опановувати мистецтво керувати конем і влучно стріляти з лука, долучаючись до бойовим традицій наших пращурів!

У Древньому Києві що вихідних та у святкові дні проводяться фестивалі історичної реконструкції, міжнародні змагання з древніх бойових мистецтв, відзначаються традиційні українські свята.

Ось перелік найцікавіших історичних та спортивних заходів, що пройдуть у Князівстві Київська Русь 2020 року:

16-17 травня – Відкритий Чемпіонат України з верхової стрільби з лука "Скіфи I"

23-24 травня – Чемпіонат України з середньовічного бою "Зов героїв"

5 червня (початок о 22:00) – Вистава-шоу "Імператор Колізею"

6-8 червня – Свято Трійці у Древньому Києві

13-14 червня – Міжнародний чемпіонат з верхової стрільби з лука "Київська Русь" на кубок князя Володимира

6-7 липня – Вечірня програма Івана Купала

11-12 липня – Івана Купала. Шоу-програма

25- 26 липня – День Хрещення Київської Русі

8-9 серпня – Кінно-історичний фестиваль "Билини Древнього Києва"

15-16 серпня – ХХІІІ Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур "Козацький Спас" імені Анатолія Єрмака

22-24 серпня – Святкування Дня Незалежності України

18-20 вересня – Кубок світу з середньовічного бою "Зов героїв"

3-4 жовтня – Міжнародний фестиваль кінно-трюкового мистецтва "Кентаври IІ"

14 жовтня – Святкування Покрови та Дня Захисника України.

16-18 жовтня – Свято Покрови. Відкритий Чемпіонат України з верхової стрільби з лука "Скіфи II"

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного – в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Ма ршрутки курсують у вихідні та святкові дні від ст.метро "Видубичі", див.розклад на сайті.