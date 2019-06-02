Португалія: дуже дивні місцеві страви, які обов'язково потрібно скуштувати

Традиційна португальська кухня, як правило, дуже проста. Але крім звичних способів приготування риби, м'яса і овочів, португальці можуть похвалитися і оригінальними рецептами страв, вигляд та складові яких шокують непідготовлених туристів.

Ми розповідаємо, які страви Португалії обов'язково варто спробувати хоча б раз у житті.

Кабідела

Кабідела, яку також називають "Арроз де Кабідела" - це оригінальне блюдо, традиційне для півночі Португалії, хоча його можна знайти в меню багатьох ресторанів по всій країні. Своєрідна рисова каша з кроликом або куркою, яка має специфічний нюанс – інгредієнти тушкують в крові.

Після того, як тварина вбита, її підвішують над каструлею, і кров, яка стікає, використовується як основа для "Арроз де Кабідела". Це досить поживна страва, в соусі зазвичай міститься оцет, тому вона має кислий смак.

Кабідела

Буррас Ассадас

Ця страва зі свинини, але незвичайним її робить та частина туші, яку використовують при приготуванні. Буррас Ассадас готують ыз щелепної кістки свині, тому будьте готові до незвичного видовища, коли вам подадуть цю страву в ресторані.

Каракойс

Це звичне для сільської частини Португалії блюдо з равликів, яких збирають з травня по вересень. Кафе і ресторани по всій країні вивішують таблички "Há caracóis", коли настає сезон португальських равликів.

Мараньо

Маранхо да Ссарта або Мараньо- це страва з козячого м'яса, рису, шинки, вина, трав і спецій, якими нафарширований шлунок кози.

забруднення

Фалічні кекси

Кондитерські вироби у формі чоловічих статевих органів неймовірно популярні в Португалії, їх можна знайти в Амаранті на півночі країни, а також в Калдаш-да-Раинья, невеликому містечку на північ від Лісабона.

У Амаранті традиція фалічних кексів своїм корінням сягає в 13 століття. Коли в місті проходить фестиваль Сан-Гонсалу (в червні) чоловіки роздають ці кекси у формі пенісів місцевим жінкам, які їм цікаві.

фалічний кекс

Курато

Це страва зі свинячої шкіри, в якій багато часнику, білого вина і спецій. Заготовка обсмажується на сковороді або на грилі і кладеться на хліб. Зазвичай "Курато" подають з холодним пивом.

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