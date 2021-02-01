Популярна серед українських туристів країна відкрилася для в'їзду: правила

З 1 лютого свої кордони для туристів відкриє ще одна країна – Грузія. Відомо, що з середини березня вона залишалася закритою для регулярних рейсів з інших країн.

Рішення відкрити свої кордони для мандрівників відкладалося кілька разів через нові хвилі пандемії коронавірусу. Найближчим часом чиновники вирішать, якими саме будуть правила в'їзду в країну. Про це пише видання РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що туристи по прибуттю до Грузії повинні мати при собі довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус.

"Тим, хто зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Решта приїжджаючих обов'язково повинні будуть надати ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин", – пояснив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе.

Також в матеріалі йдеться, що більшість туристичних фірм поки не формують тури в Грузію. Вони пояснюють це тим, що необхідно дочекатися конкретно озвучених правил в'їзду і відновлення авіарейсів.

На сайті кількох компаній вже з'явилися приблизні ціни, а також дати в'їзду – з червня 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про особливості відпочинку в Грузії. Українка Олена Худенко вже кілька років живе у цій країні і поділилась подробицями.