Погода в Туреччині та Єгипті: де краще відпочити в жовтні 2020 року

В Україні сезон відпусток добігає кінця, але на іноземних курортах сонячна і тепла погода ще триватиме. У жовтні можна буде відправитися за кордон, щоб відпочити по-літньому.

Для українців найпопулярнішими для відпочинку є Туреччина та Єгипет. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яка погода буде на курортах у жовтні 2020 року.

Туреччина

За прогнозом синоптиків, погода в Кемері в жовтні цього року буде по-справжньому літньою. Вдень очікується до +30 градусів, вночі +15. Водночас температура води в Середземному морі буде вище 20 градусів тепла. Рясних опадів не передбачається. Погода зіпсується тільки у кінці місяця, коли відчуватиметься наближення "низького" сезону.

Відпочинок у Туреччині в жовтні

На іншому популярному курорті в Ізмірі на березі Егейського моря середня температура вдень очікується в межах +24 градуси, вночі до +17. Вода в морі прогріється до 21 градуса тепла. Зазначимо, що зазвичай кількість опадів у жовтні не більше 20 мм, а кількість сонячних годин не менше дев'яти.

Єгипет

У Шарм-ель-Шейху погода в жовтні буде спекотною, але комфортною. За прогнозом метеорологів, вдень стовпчики термометрів у середньому показуватимуть +30 градусів, а вночі температура повітря не впаде нижче +20 градусів. Водночас Червоне море прогріється до 27 градусів тепла. Опадів на Синайському півострові в рік випадає дуже мало, тому дощів на курорті не передбачається.

Відпочинок у Єгипті в жовтні

Жовтень у Хургаді прогнозується теплим, але без літньої спеки. Вдень температура повітря в середньому буде вище 30 градусів тепла, вночі не нижче +20, без значних опадів (не більше 2 мм). Червоне море прогріється до +26 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали прогноз погоди на осінь-2020 в Україні.