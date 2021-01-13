Погода в Шарм-ель-Шейху в лютому 2021 року: прогноз на місяць

Середня температура повітря в Шарм-ель-Шейху в лютому, як правило, становить близько 23 градусів тепла.

За даними прогнозу погоди сервісу AccuWeather, у першій половині місяця очікується 21-24 градуси, а з 18 лютого – вже 25-27. Середня температура води в морі протягом місяця – 23 градуси.

Лютий – найхолодніший місяць у Єгипті, проте Шарм-ель-Шейх розташований під укриттям Синайських гір, тому на цьому курорті не так вітряно, як, наприклад, у Хургаді.

Проте, ввечері, починаючи з 16-ї години, температура повітря тут може опускатися до 14 градусів, тому, збираючись у подорож, варто взяти відповідний одяг.

Також бажано покласти до валізи сонцезахисний крем – сонце в Єгипті досить агресивне в будь-яку пору року.

Що стосується іншого популярного курорту країни – Хургади – температура повітря в лютому тут становить у середньому 23 градуси, а води – 20 градусів. У цю пору року місто особливо популярне серед любителів серфінгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українка Людмила Балабай розповіла про особливості життя в Єгипті та про місця, які невідомі серед туристів.