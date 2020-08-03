Погода на серпень у Туреччині та Єгипті: де буде найкраще позасмагати

У серпні 2020 року в українців триває сезон відпусток. Правда, через зливи та шторми деякі курорти України затопило, а узбережжя морів заполонили медузи, тому більш сприятливими для відпочинку вважаються закордонні.

Найпопулярнішими з них є курорти Туреччини та Єгипту. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яка погода зустрічатиме туристів у цих країнах в останній місяць літа 2020.

Туреччина

На середземноморських курортах Туреччини спека, яка встановилася до цього вікенду зі шкідливою денною температурою +32°C, зміниться спекою. За даними прогнозу Головного управління метеорології країни, до 5 серпня курорти накриє справжнє серпневе пекло – не менш ніж +36°C.

Така сильна спека пошириться на всі сусідні середземноморські курорти Анталії – Кемер, Бельдібі, Белек, Сіде, а також Аланію. Водночас вологість повітря теж буде досить високою – на рівні 75%, а це означає, що навіть 30-градусна спека відчуватиметься як 40-градусна. Незважаючи на наявність хмар, УФ-індекс прогнозується на рівні 10, що є дуже високим показником – у такому випадку туристам не рекомендується залишатися на відкритому повітрі без крему від засмаги.

У серпні курорти Туреччини накриє спека не менш ніж +36°C

Вода на пляжах цих курортів прогріється до рекордних +30°C. Ніч також особливої прохолоди приносити не буде – повітря не охолодиться нижче ніж +27... +28°C.

Єгипет

До цієї спекотної країни краще їхати взимку, пізньої осені чи ранньої весни, коли погода більш сприятлива до комфортного відпочинку. Тоді як у серпні варто готуватися до агресивного сонця та середньої температури, вищої за +30°С.

Хургада: середня температура повітря вдень – +33°С, уночі – +26°С, середня температура води – +27°С.

Шарм-ель-Шейх: середня температура повітря вдень – +35°С, уночі – +27°С, середня температура води – +28°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у серпні 2020 року в Україні буде спекотна погода – очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.