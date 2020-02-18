Почувствуй Грузию: где питаться и что посмотреть в Тбилиси

Столица Грузии – ни с чем несравнимый город. Здесь своеобразная архитектура, дружелюбные жители, европейский уровень комфорта, демократичные цены. И, конечно же, замечательная кухня, мимо изысков которой невозможно пройти.

Как добраться и устроиться

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Самый дешевый, удобный и быстрый способ добраться в Тбилиси – самолет. Выгодный перелет в этот город легко и удобно подобрать на aviasales.ua.

Местная валюта – грузинский лари.

Государственный язык – грузинский. Но с местными общаться не составит труда. Люди постарше и работники сферы туризма знают русский, а вот молодежь скорее будет говорить по-английски.

Из аэропорта Тбилиси в город легко добраться на маршрутке или на такси. Жилье здесь на любой вкус – от супердешевых, но все равно очень красочных и колоритных гест-хаусов и хостелов до фешенебельных отелей и апартаментов.

Что смотреть

Тбилиси – город, где комфортно сосуществуют историческая архитектура и ультрасовременные здания из стекла и бетона.

Старый город не оставит неравнодушным никого. Хитросплетение улочек со старинными зданиями возле каньона с водопадом прямо посреди города, а над всей этой красотой возвышаются древняя каменная церковь Метехи и крепость Нарикала со статуей Матери Картли. Ночью все это еще и красиво подсвечивается.

К крепости, которой более 1500 лет, можно подняться по канатной дороге, которая начинается на площади Европы. Это яркое тусовочное место с ультрасовременной архитектурой, построенной во времена президентства Михаила Саакашвили. Здесь же располагается уютный парк Рике с фонтанами и скамеечками, а также сверкающий Мост мира.

В списке достопримечательностей – Абанотубани. Это квартал, где располагаются знаменитые бани с серными источниками. Старинные бани украшены мозаиками и устроены как подземный лабиринт. Это отличное место, чтобы снять усталость после долгого и насыщенного дня в городе. Можно помыться в общем зале, а можно снять отдельный номер с бассейном.

Стоит увидеть Театр марионеток Резо Габриадзе, памятник Мимино и, конечно же, самый большой храм Грузии – собор Цминда Самеба (Святой троицы). Это относительно новое грандиозное сооружение с огромной территорией. Строительство храма посвятили 1500-летию автокефалии грузинской православной церкви.

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Обязательно следует прогуляться по главной улице Тбилиси – проспекту Руставели. Это тенистая величественная улица со статуями, фонтанами и уютными скверами.

Отсюда можно подняться на фуникулере на гору Мтацминду. Здесь располагается парк, аттракционы, в том числе колесо обозрения, откуда весь Тбилиси видно, как на ладони.

Что есть

Многие путешественники, отправляясь в Грузию, на первое место ставят вовсе не архитектуру и прочие достопримечательности. Для них главное – еда. И они совершенно правы. Грузинская кухня – невероятно вкусная. Причем тут есть чем полакомиться и вегетарианцам, и убежденным мясоедам.

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Обязательно нужно попробовать разные виды хачапури, сочные хинкали, грузинский шашлык, салаты, закуски вроде пикантных пхали, сытные чашушули или оджахури. Запивать это нужно непременно грузинским вином, которого здесь множество видов на любой вкус и кошелек.

Порции в Тбилиси большие, еда вкусная, а цены невысокие. Но есть важное условие – лучше сторониться совсем уж туристических точек и стараться держаться заведений для местных. Здесь может быть совсем не дизайнерский интерьер, но зато праздник живота вам обеспечен.

Хороший пример – Дом Хинкали прямо у входа в метро Руставели. С виду он напоминает затрапезный ресторан советских времен с потертыми бархатными диванами и стойкой-микрофоном. Зато кухня тут отменная.

Дешевые билеты в Тбилиси легко и удобно найти на aviasales.ua.

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