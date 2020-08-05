Пляжі в Кирилівці заповнили медузи: жалять просто в обличчя. Відео

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області трапилася природна НП: медузи буквально заполонили узбережжя, через що практично неможливо ввійти в море.

Відео з величезним напливом медуз опублікували в мережі. Морські мешканці заполонили узбережжя на Федотовій косі та острові Бірючий.

На показаних відео можна побачити, що відпочивальникам доводиться пробиратися крізь полчища медуз, яких прибило до берега.

На YouTube-каналі автора DimAnTravel йдеться, що пірнати у воду з берега неможливо, адже всюди медузи.

"Учора мені вони жалили обличчя, і більше тепер пірнати не хочеться. Тому люди переважно під берегом", – зазначено на відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у курортному селищі Кирилівка після штормів море очистилося від медуз, але морські мешканці знову повернулися і почали псувати відпочинок.