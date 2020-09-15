Під Києвом пройдуть середньовічні баталії

19 і 20 вересня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде найвидовищніший захід осені - Фестиваль середньовічного бою "Зов героїв". Відважні лицарі у важких обладунках, справжні бойові мечі та сокири, прапори та щити з гербами, а головне – відвага, мужність і романтика Середньовіччя чекають на Вас!

19 і 20 вересня до Древнього Києва з усієї України з'їдуться найкращі спортсмени-бійці, щоб в справжніх повноконтактних баталіях помірятися силами та вибрати найсильнішого.

Середньовічний бій в останні роки набирає величезну популярність у всьому світі та, особливо, в Україні. Адже він поєднує в собі неймовірне видовище, спортивний азарт, історичну достовірність і середньовічну романтику.

Нагадаємо, що бійці Збірної України з середньовічного бою – багаторазові чемпіони світу. Співорганізатор змагань – Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

Середньовічні бої. Прес-служба парку "Київська Русь"

Змагання будуть проходити за правилами середньовічного бою, в форматі одиночних поєдинків "щит-меч" та групових боїв "5 на 5". Спортсмени вдягнуть важкі металеві обладунки та покажуть свою доблесть у боях справжньою середньовічним зброєю, що виготовлена за історичними зразками. Це не постановочні битви, тут все по-справжньому!

У перервах між боями на гостей чекає розважальна програма на історичну тематику, кінно-трюкові виступи, давньослов'янські розваги, хороводи, флеш-моби, майстер-класи, конкурси та розіграші. Кульмінацією програми стане вечірня шоу програма з вогняними спецефектами та стрільбою з величезного середньовічного метального знаряддя - требушету - палаючими ядрами.

А найголовніше, що змагання пройдуть в унікальному місці – справжньому, живому середньовічному місті – Древньому Києві Х століття. Гості на власні очі побачать, яким був Київ тисячу років тому, і який насправді було життя наших пращурів за часів Середньовіччя.

Середньовічні бої. Прес-служба парку "Київська Русь"

У Древньому Києві кожен знайде заняття до душі. Дізнатися більше про життя наших пращурів можна відвідавши музеї та експозиції.

На Княжій стайні можна познайомитися з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з різних куточків світу. Досвідчені конярі - інструктори розкажуть про історію та особливості порід. До коней можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними. Бажаючі можуть здійснити прогулянку верхи або в екіпажі. У середньовічному тирі навчать влучно стріляти з лука і метати ножі та сокири, а на монетному дворі – карбувати монети з давньою технологією. У Княжої костюмерній можна приміряти костюми часів Київської Русі та влаштувати незабутню фотосесію для соц.мереж. У гостях у знахарки-волхвині за чашкою оригінального трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. У середньовічній крамниці та на ярмарку майстрів на гостей чекають оригінальні сувеніри ручної роботи. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло". А на дітей чекає яскравий і безпечний куб-лабіринт "Мишоловка".

Середньовічні бої. Прес-служба парку "Київська Русь"

Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Скуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі.