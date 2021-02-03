Під Києвом пройде середньовічне кінне шоу з майстер-класами

6 та 7 лютого Древній Київ Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") запрошує на "Кінно-трюковий вікенд". Гостей чекають кінні виступи, майстер-класи з древнього бойового мистецтва і з догляду за кіньми, смачні страви з багаття, слов'янські ігри, хороводи ... І все це в справжньому середньовічному місті!

Приїхавши до Древнього Києва, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад у часи Київської Русі.

Зайшовши у ворота Князівства Київська Русь, відвідувачі на власні очі побачать історичний центр середньовічного Києва з будовами, що існували в V-XIII століттях у межах Дитинця Києва і Передмістя. Тільки тут можна насолодитися такими шедеврами середньовічної архітектури, як: монументальна оборонна споруда "Заборола" (довжиною близько 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, сторожові вежі, садиби киян X-XIІ століть і багато іншого. Тут відтворений перший християнський храм, зведений після Хрещення Русі - дерев'яна Василівська церква X століття.

Дізнатися більше про життя наших пращурів відвідувачі зможуть, відвідавши експозиції облогової техніки, кораблебудування і навіть середньовічних тортур.

6 і 7 лютого мешканці Князівства радо зустрінуть дорогих гостей біля в'їзних воріт і ані на хвилину не дадуть нудьгувати. Адже вони приготували незвичайну розважальну програму, в якій гостям відведена особлива роль. У ці дні відвідувачі стануть активними учасниками дійства.

На великому ристалищі Древнього Києва пройдуть кінно-трюкові виступи за участю унікальних коней історичних порід, зібраних з різних куточків світу в Княжій стайні. У тандемі з досвідченими вершниками-каскадерами ці прекрасні тварини вразять глядачів віртуозними роз'їздками

Після виступів гостям розкажуть про походження порід, їх особливості, про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи та навіть повідають легенди про них. Досвідчені інструктори проведуть відкриті майстер-класи з дресирування та з догляду за кіньми, де розкажуть про те, як доглядати цими тваринами так, щоб вони були не просто здоровими та слухняними, а й стали вірними друзями.

Кожен відвідувач зможе підійти до коней, погладити їх, влаштувати яскраву фотосесію і навіть проїхати на них верхи або в екіпажі.

Родзинкою програми 6 і 7 лютого стане майстер-клас по кінно-лучної стрільби. Спортсмени-віртуози здивують влучністю стрільби з історичного лука верхи на коні на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів!

У Древньому Києві відроджуються традиційні для України стародавні кінні бойові мистецтва: джигітування і верхова стрільба з лука.

Кожен гість Древнього Києва відчує себе повноправним мешканцем середньовічного міста. Тут можна пройтися середньовічними вуличками та спробувати прочитати вказівники старослов'янською мовою, завітати до середньовічної лавки та обрати оригінальні сувеніри ручної роботи на пам'ять, влаштувати фотосесію на тлі архітектури, а в гостях у волхвині - довідатися про таємниче і скуштувати трав'яних напоїв за давніми рецептами. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло".

Княжі кухарі пригостять гостей гарячими напоями та смачними стравами з багаття. Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч (за умови попереднього бронювання).

* В програмі можливі зміни.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.