Під Києвом пройде грандіозне святкування Покрови

14, 17 і 18 жовтня в Древньому Києві Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") пройде масштабне та видовищне святкування Покрови та Дня захисника України. На гостей чекає яскрава шоу-програма на історичну тематику з кінно-трюковими виступами, давньослов’янськими забавами та майстер-класами. А ще: прогулянки на конях, музеї та експозиції, смачні страви з багаття і багато цікавого з життя справжнього, живого середньовічного міста.

В Україні здавна шанували свято Покрови. Зародилося воно у Х столітті, за часів Київської Русі та пов'язане з порятунком візантійців, яких вкрила "покровом" Богородиця в Царгороді (Константинополі). Пізніше 14 жовтня стали відзначати ще й День українського козацтва. А з 2015 року цей день став державним святом - Днем захисника України.

Приїхавши до Древнього Києва 14, 17 і 18 жовтня, гості здійснять подорож у часі на тисячу років назад, у добу Київської Русі, коли зароджувалася слава нашої держави, формувався і гартувався бойовий дух билинних богатирів – захисників нашої країни.

Гості Князівства потраплять до справжнього, живого середньовічного міста - Києва - столиці Київської Русі часів її розквіту. Адже тут на території понад 25 га відтворюється Київ V-ХIII століть у реальному масштабі, з повною історичною достовірністю, а також відроджується атмосфера Київської Русі. Гості Древнього Києва побачать шедеври середньовічної архітектури та зможуть відвідати музеї та експозиції.

У ці дні пройде видовищна театралізована програма на історичну тематику за участю билинних богатирів і коней рідкісних стародавніх порід.

Відкриє святкову програму о 13:30 урочистий парад прапорів князів Київської Русі з виїздом кінної дружини та привітанням самого князя київського Володимира Великого. Потім гостей запросять взяти участь в урочистій хресній ході до відтвореної Василівської церкви Х століття, де пройде святковий молебень за Україну. Після богослужіння відвідувачі зможуть насолодитися інтер'єром середньовічного дерев'яного храму і поставити свічку за рідних і близьких.

Справжнім подарунком до свята від кінного каскадерського театру Древнього Києва стануть Лицарський турнір із семи етапів із використанням різних видів середньовічної зброї, а також прем'єра вистави "Східний ринок". Гості будуть вражені яскравим шоу з елементами середньовічних боїв і карколомними трюками у виконанні кращих українських кінних каскадерів у тандемі з унікальними кіньми історичних порід.

До самого вечора на відвідувачів чекає яскравий калейдоскоп середньовічних забав. Гості будуть не лише спостерігати за дійством, а й зможуть взяти участь у веселих іграх та конкурсах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

Одне з див Древнього Києва - "жива" колекція коней рідкісних історичних порід, зібраних з усього світу в Конюшня Древнього Києва. До коней можна підійти, погладити, сфотографуватися з ними та навіть здійснити кінну прогулянку верхи або в екіпажі.

У Древньому Києві кожен відчує себе справжнім жителем Київської Русі. У середньовічному тирі гості навчаться стріляти з лука і метати ножі, а на княжому монетному дворі - карбувати монети за давньою технологією. У Княжої костюмерній гості вдягнуть вбрання часів Київської Русі та зможуть влаштувати незабутню фотосесію.

В гостях у знахарки-волхвині за чашкою трав'яного настою можна доторкнутися до древніх таємних знань. У середньовічній крамниці та на ярмарку майстрів гостей чекають оригінальні сувеніри ручної роботи. Любителів екстриму потішать швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло".

Відпочити від метушні середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера.

Скуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих на вогнищі, можна в Княжій корчмі та в альтанках на свіжому повітрі.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч (за умови попереднього бронювання).

Древній Київ відкривається о 10:00. Програма розпочнеться о 13:30 і триватиме орієнтовно до 19:00. * У програмі можливі зміни.

Програма буде проходити з дотриманням заходів карантинного режиму.