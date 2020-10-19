Під Києвом пройде фестиваль по древньому кінного бойовому мистецтву

24 і 25 жовтня Древній Київ Князівства Київська Русь ("Парк Київська Русь") запрошує всіх на грандіозну подію осені – Відкритий чемпіонат України з верхової стрільби з лука "Скіфи". Найсильніші кінні лучники світового рівня з'їдуться до Древнього Києва, щоб змагатися у видовищному мистецтві стрільби з лука верхи на коні. Під час фестивалю на гостей чекають також і розваги: ​​прогулянки на конях, екстремальні атракціони, смачні страви з багаття, давньослов'янські ігри та розваги у справжньому, живому середньовічному місті.

Князівство Київська Русь – це єдине місце в Україні, де проходять змагання з цього найдавнішого бойового мистецтва. Верхова стрільба з лука поєднує в собі два види спорту: кінний і лучний. Унікальність змагань у поєднанні спортивного азарту і романтики давнини, що не залишить байдужим нікого - ні найменших діток, ні дорослих відвідувачів.

24 і 25 жовтня з усієї країни до Князівства з'їдуться спортсмени-віртуози, щоб змагатися у влучності стрільби з традиційного (історичного) лука верхи на конях, на повному скаку. Це неймовірно складне завдання для учасників змагань, але в той же час, азартне і захоплююче видовище для глядачів.

Змагання кінних лучників пройдуть у декількох стилях, які використовувалися в Київській Русі й Азії у середні віки. На учасниках змагань будуть історичні наряди та легкі обладунки тих країни та епохи, що вони представляють. Обов'язкова вимога - використання історичної зброї: традиційних лука і стріл з натуральних матеріалів, виготовлених за стародавніми технологіями.

Конкуренція між учасниками буде жорсткою, адже переможці турніру отримають можливість представляти нашу країну на міжнародних змаганнях.

Спортсмени та актори-каскадери виступатимуть у тандемі з кіньми рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. Деяких з цих коней в Україні більше ніде не побачити, адже вони були привезені в нашу країну в єдиному екземплярі.

Гості можуть підійти до цих унікальних тварин, погладити їх, сфотографуватися і навіть здійснити прогулянку верхи або в екіпажі.

У перервах між змаганнями на відвідувачів чекає цікава пізнавальна програма на історичну тематику з кінними виступами та традиційними давньослов’янськими забавами. Мешканці Древнього Києва запросять гостей взяти участь у цікавих конкурсах, іграх, запальних хороводах і танцювальних флеш-мобах.

Гості Князівства побачать показові виступи акторів-каскадерів кінно-трюкового театру Древнього Києва з віртуозного володіння різними видами середньовічної зброї. Вершники та їх вірні скакуни продемонструють елементи гарцювання (джигітовки): різні трюки, що зараз демонструються в показових виступах, а в минулому допомагали в битві та рятували життя в бою.

Кульмінацією програми стане стрільба палаючими ядрами з величезного метального знаряддя требушет.

У Древньому Києві гості відчують себе повноправними жителями середньовічного міста. Постріляти з лука та покидати ножі можна в середньовічному тирі, а на монетному дворі - викарбувати монету "на щастя" за середньовічною технологією. У Княжій костюмерній можна вдягати вбрання і амуніцію часів Київської Русі та влаштувати незабутню фотосесію для соц.мереж. В гостях у знахарки-волхвині за чашкою трав'яного чаю можна доторкнутися до древніх таємних знань. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і зіп-лайн "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності.

Скуштувати середньовічних напоїв і страв, приготованих на вогнищах, можна в автентичній Княжій корчмі таі в альтанках на свіжому повітрі.

Бажаючі продовжити відпочинок можуть залишитися на ніч (за умови попереднього бронювання).

"Парк Київська Русь" - це унікальний комплекс, що не має аналогів у всьому світі. На основі знань сучасної науки відтворюється Древній Київ V-ХІІІ століть у його реальному розмірі, у масштабі 1:1.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ відкривається о 10:00. Урочисте відкриття фестивалю о 13:30. * В програмі можливі зміни.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.