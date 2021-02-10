Під Києвом до Дня закоханих організовують шоу

13-14 лютого Древній Київ у "Парку Київська Русь" підготував яскраву романтичну програму, що буде цікавою як закоханим, так і сім'ям з дітьми.

На гостей чекає справжня романтика Середньовіччя з катанням на породистих конях, давньослов’янськими розвагами, живим вокалом, кінними виступами, смачними середньовічними стравами та напоями.

За в'їзною брамою Князівства на гостей чекає живе середньовічне місто, з оборонними спорудами, князівськими трибунами, садибами давніх киян, величезними облоговими знаряддями та лодією древніх вікінгів. Є навіть відтворена діюча дерев'яна Василівська церква Х століття, в якій можна організувати вінчання.

13 і 14 лютого подарунком до Дня закоханих стане романтична святкова програма, що почнеться з урочистого привітання Княжого двору. Незабутні враження подарує ритуал посвяти гостей у мешканці Древнього Києва.

Потім на прекрасних відвідувачок чекає незабутня зустріч із казковим принцом на білому коні.

Гостей чекають кінні виступи за участю коней унікальних історичних порід, зібраних з усього світу в Княжій стайні. У тандемі з досвідченими вершниками-каскадерами ці прекрасні тварини вражатимуть глядачів віртуозними роз'їздками.

Досвідчені конярі познайомлять гостей із кіньми рідкісних стародавніх порід і розкажуть про їх особливості та походження та про те, які видатні історичні особистості володіли представниками тієї чи іншої породи. На відкритому майстер-класі з дресирування і з догляду за кіньми відвідувачі дізнаються про те, як поводитися з цими тваринами, аби вони були не просто здоровими та слухняними, а й стали вірними друзями.

Всі охочі зможуть підійти до коней, погладити їх, влаштувати яскраву фотосесію і навіть проїхати на них верхи або в екіпажі.

Але й це не все! Гості Князівства зможуть не тільки спостерігати за тим, що відбувається на сцені. Жителі Древнього Києва запросять усіх взяти участь у веселих слов'янських забавах і стародавніх обрядах, танцювальних флеш-мобах і запальних хороводах.

На все життя закоханим запам'ятається романтичне катання для двох по Древньому Києву верхи на конях або в екіпажі.

В гостях у знахарки-волхвині можна доторкнутися до древніх таємних знань, дізнатися секрет щасливого кохання та скуштувати трав'яних напоїв за забутими рецептами.

Мешканці Древнього Києва радо зустрінуть гостей, розкажуть про своє життя та поділяться із ними своїми вміннями. У середньовічному тирі - навчать кидати сокири в ціль. А після можна завітати до середньовічної крамниці та обрати оригінальні сувеніри ручної роботи для ексклюзивного романтичного подарунка своїм коханим. Любителів екстриму потішать швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло".

Княжі кухарі пригостять гостей гарячими напоями та смачними стравами з багаття.

За бажання продовжити свою романтичну подорож до Середньовіччя ще на день, можна залишитися на ніч у комфортабельних кімнатах (за попереднього бронювання).

У Князівстві все просочене Середньовічною романтикою! Не дарма саме тут величезна кількість чоловіків освідчується у кохання, виїжджаючи в обладунках на "білому коні".

* В програмі можливі зміни.

Відвідування Древнього Києва відбувається з дотриманням вимог карантинного режиму.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

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