Парк Київська Русь відкрили до відвідування

На календарі початок літа, карантин ослаблений. Ви замислювалися над тим, де можна відпочити недалеко від Києва, на свіжому повітрі, в екологічно чистому місці?

Провести день із користю для здоров'я, весело та пізнавально можна в 45 хвилинах їзди від столиці, в музеї під відкритим небом "Парк Київська Русь".

Справжнє занурення в епоху Київської Русі очікує гостей щодня. Адже тут, на території понад 20 га, на основі наукових знань, у своєму реальному розмірі відтворюється Древній Київ V-XIII століть у межах його історичного центру, відомого як Дитинець Києва або Град Володимира.

Тільки у Князівстві Київська Русь ви побачите шедеври реконструкції середньовічного дерев'яного зодчества: монументальну оборонну споруду "заборола" (довжиною 300 метрів), Михайлівські ворота (висотою 21 метр), князівські тереми та трибуни, садиби киян Х-ХII століть, човен вікінгів, єдине в Україні діюче облогове знаряддя - требушет і навіть унікальну відтворену Василівську церкву Х століття.

Але Древній Київ – це не звичайний музей під відкритим небом, а справжнє, живе середньовічне місто. У Князівстві ви дізнаєтеся, яким насправді було життя за часів Київської Русі. Тут можна прогулятися старовинними вуличками та спробувати прочитати древні вказівники старослов'янською мовою, почути скрип возових коліс, вловити запахи дерев'яних споруд. Тут ви відчуєте себе справжнім жителем Київської Русі!

Тільки в Князівстві ви побачите унікальних коней рідкісних стародавніх порід, зібраних з усього світу. Представників деяких порід більше ніде не побачити, адже їх було завезено в Україну в єдиному екземплярі.

Бажаючі продовжити відпочинок ще на один день, можуть залишитися на ніч у садибі в селі Копачів за попереднього бронювання.

Нагадаємо, що в Князівстві Київська Русь відроджуються традиційні бойові мистецтва, такі як середньовічний бій, верхова стрільба з лука і джигітування (гарцювання).

Древній Київ працює в режимі музею під відкритим небом, вхід дозволений тільки із засобами індивідуального захисту (зокрема - з респіраторами, масками) при дотриманні відповідних санітарних і протиепідемічних норм, в тому числі - соціальної дистанції.

Древній Київ розташований в 45 хвилинах їзди від Києва сучасного - в Київській області, Обухівському районі, с. Копачів.

Доїхати можна на власному автомобілі або громадським транспортом - маршруткою Київ-Степок, яка курсує від ст. метро "Видубичі", а також з пересадкою: 311 маршруткою до Обухова, а потім маршруткою Обухів-Степок. Маршрутки Розклад маршруток можна подивитися на сайті "Обухівтранс" або на сайті "Парк Київська Русь" в розділі "Контакти".

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