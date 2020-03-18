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Париж за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

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Столица Франции – величайший город мира, центр романтики, моды и красивейшей архитектуры.

Чтобы увидеть всю красоту города и многочисленные здешние достопримечательности, путешественнику не хватит и недели.

Но, если на Париж выпал лишь один день, оценить великолепие города вполне реально.

Прогулка по центру

Париж за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

pixabay.com

В первую очередь в Париже нужно гулять. Начинать путь лучше от Триумфальной арки по фешенебельным Елисейским полям к набережной Сены.

С этого берега открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Также вдоль набережной расположены ключевые достопримечательности – Оперный театр, театр Комеди Франсез и многочисленные дворцы, главный из которых – Лувр с парадным парком Тюильри.

На этом же берегу множество храмов, Гревская площадь с мэрией и дворец Пале Рояль.

Здесь можно перейти на остров Сите, где расположены самые древние достопримечательности Парижа – Собор Парижской богоматери, Дворец правосудия и готическая часовня Сент-Шапель с умопомрачительными витражами.

Затем логично перейти на другую сторону Сены и проделать обратный путь прямо к Эйфелевой башне. На этом берегу расположены знаменитый Латинский квартал, университет Сорбонна, усыпальница Пантеон, где похоронены Жан-Жак Руссо, Мирабо, Виктор Гюго и Эмиль Золя.

Отсюда можно пройти через многочисленные храмы к Люксембургскому саду, а затем вдоль набережной к музею Орсэ, Музею Армии, Дворцу инвалидов и к Эйфелевой башне.

Если не засиживаться в парках, вся прогулка с перерывом на обед может занять полдня. Впрочем, гулять по набережной Сены можно бесконечно.

Монмартр или музеи

Париж за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

pixabay.com

К обязательной прогулке можно добавить то, что ближе и приятнее лично вам.

Одни не мыслят Париж без встречи с Монмартром, для других принципиально увидеть знаменитую Мону Лизу или шедевры Моне.

Монмартр – район с особым колоритом, где жили выдающиеся художники и писатели – находится в стороне от центра и сюда лучше добираться на метро.

В узких улочках можно гулять много часов, обязательно нужно увидеть знаменитое кабаре Мулен Руж. Если есть время и желание, можно остаться на вечернее представление. Только билеты лучше бронировать заранее.

Обязательно следует подняться к белоснежной базилике Сакре-Кер. Храм хорош сам по себе, а также хороша обзорная площадка перед ним, откуда открывается потрясающий вид на весь город. Вечером вид завораживает.

Чтобы успеть побольше, на Монмартр можно отправиться даже ночью. Жизнь здесь бьет ключом, а в оставшиеся дневные часы посетить хотя бы один из известнейших парижских музеев – Лувр, где хранится Мона Лиза и Венера Милосская, Орсэ с импрессионистами или Центр Помпиду с современным искусством.

По-хорошему на любой из этих музеев нужно выделить целый день. И то, вероятно, увидеть всю экспозицию времени не хватит.

Но если у вас есть четкий план и краткий список произведений искусства, которые вы бы хотели увидеть, один из музеев вполне можно включить в программу.

Культурная программа

Париж за 24 часа: как идеально спланировать маршрут, чтобы увидеть все

pixabay.com

Если в Париже вы проведете еще и ночь, обязательно нужно включить в список какое-то культурное мероприятие. Здесь множество клубов, вечеринок и концертов звезд мирового масштаба.

А тем временем, когда в мире случилась вспышка коронавируса COVID-19 и людям рекомендуют сидеть дома, aviasales.ua дает полезные рекомендации: например, как не поссориться со своей половинкой за время карантина:

🙅‍♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview

Публикация от aviasales.ua (@aviasales_ua)

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