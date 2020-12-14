Особливості відпочинку в Грузії: українка назвала важливі моменти

Українка Олена Худенко вже кілька років живе в Грузії і поділилася подробицями про особливості відпочинку в країні. Так, переважно це стосується міста Батумі, оскільки в ньому є безліч популярних розважальних місць для туристів.

В інтерв'ю для OBOZREVATEL Худенко розповіла, що багато моментів її не просто здивували, а навіть шокували. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі.

Як стало відомо, у ресторанах країни не ділять чек. Тут його оплачує хтось один. До того ж грузини замовляють дуже багато їжі, яку потім не забирають із собою. Забрати їжу із закладу вважається моветоном.

Другий момент – грузини дуже набожні. Вони хрестяться, коли проїжджають повз церкви. Але водночас у країні дозволено куріння марихуани. Українка розповіла, що одного разу вона почула дивний запах і вирішила зачинити вікно, але коли вийшла на балкон, то сильно здивувалася: сусідка справа запалила ладан, а сусід знизу – курив травку.

Відпочинок у Грузії TravelBlog Baltic

Ще один момент – це грузинські весілля. Виявляється, під час урочистостей в окремій кімнаті сидить людина, яка записує в зошит, хто та скільки подарував грошей молодятам. Це потрібно для того, щоб потім таку ж суму пара подарувала їм.

Крім того, в Грузії дуже багато циган і жебраків. Але водночас тут скрізь є камери і поліція, яка дійсно працює. Наприклад, в Україні, якщо у вас вкрали гроші з кишені в черзі або стягнули телефон, поліція не буде сильно розбиратися. У Грузії ж до цієї справи підійдуть серйозно.

Також у цій країні на кожному кроці можна зустріти вивіску східного spa. Туристи часто заходять туди в надії розслабитися. Але там можна відпочити тільки "по-дорослому". Багато хто навіть не знає, що під виглядом салонів так маскуються борделі.

Місто Батумі 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Грузія ввела локдаун на більш ніж два місяці. Жорсткі карантинні обмеження триватимуть до 31 січня 2021 року, аби стримати поширення коронавірусу.