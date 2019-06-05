Олена Зеленська в Брюсселі: що вона там побачила і що там подивитися

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла про перший візит глави держави до Брюсселя і показала фотографії зі столиці Євросоюзу.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram перша леді написала пост, приклавши дві фотографії з Брюсселя.
Брюссель. Перший закордонний Візит. Сьогодні мала можлівість насолодітіся чарівнім містом та слідкувала за перебігом офіційніх зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружіні Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружіні Посла України в Бельгії Тамарі Точіцькій. #belgium
"Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за перебігом офіційних зустрічей", - пише Олена Зеленська.
Також вона подякувала голові Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині посла України в Бельгії ТамаріТочицькій за гостинність.
Брюссель. Перший закордонний Візит. Сьогодні мала можлівість насолодітіся чарівнім містом та слідкувала за перебігом офіційніх зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружіні Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружіні Посла України в Бельгії Тамарі Точіцькій. #belgium
Відзначимо, на другому фото Зеленська стоїть на тлі Королівського палацу. Це офіційна резиденція монарха Бельгії, яка знаходиться в самому Брюссельському парку. Палац використовується виключно для церемоніальних зустрічей.
Що цікаво, будівлю палацу почали будувати ще наприкінці XVIII сторіччя, а сучасний фасад з'явився лише на початку XXI століття. У далекому минулому на цьому місці знаходився замок герцогів Брабантських, будівля, побудована приблизно ще в XI столітті, згорла після пожежі в 1731 році.
Брюссель багатий на різні пам'ятки – тут можна побувати в Брюссельському соборі, парку мініатюр "Міні-Європа", подивитися готичну архітектуру і ратушу, а також сходити на шопінг на Площу Гран Саблон.
Брюссельський собор являє собою один з найбільш яскравих зразків готичного мистецтва. Будівля собору чітко демонструє готичну композицію з двох веж, усередині яких довгі сходи, що ведуть на величезну терасу.
Парк "Міні-Європа" – це репродукція найкрасивіших будівель і монументів в Європейському Союзі, представлених в маленькому масштабі. Тут можна побачити проекцію 80 міст і 350 європейських будівель.
На площі Гран-Плас розташована Брюссельська ратуша, ліва частина якої побудована в далекому 1402 році. Через 48 років зусиллями місцевих ремісників і Карла Сміливого була добудована права частина будівлі. З давніх-давен ратуша вважалася символом незалежності міста.
Гран Саблон являє собою унікальну площу, яка розділяє Брюссель на дві частини – Верхнє і Нижнє місто. У XII столітті на її місці був розташований піщаний пагорб, через століття тут побудували невелику каплицю, де знаходилася статуя Діви Марії, яка вважалася чудотворною. До неї приходили вклонитися прочани. У XIX столітті площу піддали кардинальній перебудові. Сьогодні район площі Гран Саблон є діловим центром Брюсселя, де розташовані фешенебельні магазини, готелі, ресторани і бари.
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