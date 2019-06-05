Олена Зеленська в Брюсселі: що вона там побачила і що там подивитися

Дружина президента України Олена Зеленська розповіла про перший візит глави держави до Брюсселя і показала фотографії зі столиці Євросоюзу.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram перша леді написала пост, приклавши дві фотографії з Брюсселя.

"Перший закордонний візит. Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом і стежила за перебігом офіційних зустрічей", - пише Олена Зеленська.

Також вона подякувала голові Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині посла України в Бельгії ТамаріТочицькій за гостинність.

Відзначимо, на другому фото Зеленська стоїть на тлі Королівського палацу. Це офіційна резиденція монарха Бельгії, яка знаходиться в самому Брюссельському парку. Палац використовується виключно для церемоніальних зустрічей.

Що цікаво, будівлю палацу почали будувати ще наприкінці XVIII сторіччя, а сучасний фасад з'явився лише на початку XXI століття. У далекому минулому на цьому місці знаходився замок герцогів Брабантських, будівля, побудована приблизно ще в XI столітті, згорла після пожежі в 1731 році.

Брюссель багатий на різні пам'ятки – тут можна побувати в Брюссельському соборі, парку мініатюр "Міні-Європа", подивитися готичну архітектуру і ратушу, а також сходити на шопінг на Площу Гран Саблон.

Брюссельський собор являє собою один з найбільш яскравих зразків готичного мистецтва. Будівля собору чітко демонструє готичну композицію з двох веж, усередині яких довгі сходи, що ведуть на величезну терасу.

Парк "Міні-Європа" – це репродукція найкрасивіших будівель і монументів в Європейському Союзі, представлених в маленькому масштабі. Тут можна побачити проекцію 80 міст і 350 європейських будівель.

На площі Гран-Плас розташована Брюссельська ратуша, ліва частина якої побудована в далекому 1402 році. Через 48 років зусиллями місцевих ремісників і Карла Сміливого була добудована права частина будівлі. З давніх-давен ратуша вважалася символом незалежності міста.

Гран Саблон являє собою унікальну площу, яка розділяє Брюссель на дві частини – Верхнє і Нижнє місто. У XII столітті на її місці був розташований піщаний пагорб, через століття тут побудували невелику каплицю, де знаходилася статуя Діви Марії, яка вважалася чудотворною. До неї приходили вклонитися прочани. У XIX столітті площу піддали кардинальній перебудові. Сьогодні район площі Гран Саблон є діловим центром Брюсселя, де розташовані фешенебельні магазини, готелі, ресторани і бари.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.